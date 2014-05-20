بيلسا يوقع عقده مع مرسيليا غداً

كشفت مصادر مقربة من نادي مرسيليا الفرنسي أن الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب الفريق الجديد سيصل غداً الأربعاء الى مقر النادي للتوقيع رسمياً على عقد إشرافه على الفريق لمدة عامين.

وأعلن مارسيليا في مطلع مايو الجاري عن تعيين المدير الفني المعروف بشكل رسمي، خلفاً لجوزيه انيغو الذي قرر التخلي عن المنصب بعد 4 أشهر من توليه التدريب خلفاً لإيلي بوب الذي فقد وظيفته بسبب سوء النتائج.

ويعرف بيلسا بإشرافه على منتخب بلاده، وجارتها تشيلي ونيو أولد بويز الذي قاده لـ3 بطولات في التسعينات الميلادية.

وبالرغم من التكتيم الشديد الذي أحاط بالمفاوضات، إلا أن حضور الأرجنتيني لمباراة مرسيليا ومونبلييه التي فاز بها الأول، رجح توليه المهمة للنادي العريق، وهو ما حدث بعد أقل من أسبوعين عندما أعلن النادي عن هويّة المدرب الجديد.

وسبق لمارسيلو إحراز الميداية الذهبية مع منتخب الأرجنتين بدورة الألعاب الأولمبية 2004 باليونان، وبعد ذلك بسنوات قدم مستويات باهرة مع الفريق الباسكي أتليتكو بلباو، الذي وصل به الى نهائي بطولة "يوروبا ليغ" قبل الهزيمة من مواطنه أتليتكو مدريد بثلاثية نظيفة.