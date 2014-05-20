رأي (المنتخب.. عذاب!)

أبسط سؤال يسأله الوسط الرياضي هذه الأيام ما فائدة معسكر المنتخب الأول لكرة القدم في هذه الفترة؟ خصوصاً أن أول استحقاق رسمي للمنتخب سيكون منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل!

لماذا لا نفكر في اللاعب وأسرته أو أصدقائه ونمنحه الفرصة ليعيش معهم فترة تعوضهم غيابه عنهم طوال الموسم!

اللاعب بشر وليس آلة، فمنذ بدأت الاستعدادات للموسم الرياضي وهو في معسكرات للنادي والمنتخب، فلماذا نزيد العبء عليه؟ إلا إن كانت إدارة المنتخب ترى في هذا المعسكر رحلة ترفيهية واستجمام للاعبين تعوضهم تعب طوال الموسم، وهذه مبادرة كانت لتكون أفضل لو تكفلت إدارة المنتخب للاعب ومن يحب بإجازة مدفوعة الثمن!

ينتظرنا في الموسم المقبل موسم استثنائي، فيه توقف الخليج ولآسيا وفيه رمضان والحج وما يصحبهما من توقف، وكم سيحتاج اللاعب بعد المعسكر من فترة ليلتحق بمعسكر ناديه؟

وهذا يعيدنا إلى المربع الأول، وهو ضياع هوية اللاعب وتركيزه بين النادي والمنتخب، وتداخل الخطط والجهد البدني والعبء النفسي بينهما، والضحية في الأخير اللاعب.

كنا سنقبل بمثل هذا المعسكر لو كان المنتخب متأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في البرازيل، بل إن بعض المنتخبات التي تأهلت منحت لاعبيها إجازة إجبارية بعد موسمه الطويل، فاللاعب بحاجة لينسى لفترة أجواء الملاعب والمعسكرات واللياقة والتركيز، وبحاجة ليعود إلى حاله الطبيعية مع أهله وأسرته، بحيث ينام ويستيقظ ويأكل ويشرب ويفعل أي شيء من دون نظام أو قرار.

لا أعلم لماذا «رابطة اللاعبين» لا تقف في وجه مثل هذه القرارات والمعسكرات وتنتصر لـ«اللاعب الإنسان»! ولا أعلم متى سنشعر بفاعليتها وقربها من اللاعبين وتكوين خطوط دفاع عنهم أمام الجهات ذات العلاقة!

العام 52 أسبوعاً، ونصيب الموسم الرياضي فيه قرابة الـ44 أسبوعاً، وهل لدينا دراسات توضح كم عدد المباريات التي يمكن للاعب السعودي المشاركة فيها وكم يتحمل وكم يستطيع ومتى يجب أن نتوقف؟ فهنا تكمن المشكلات لدينا، إذ نتخذ القرارات لمصالح أخرى غير اللاعب والمنتخب نفسه، ولكن لخدمة أطراف آخرين يستمتعون بإجازة ولا يرهقون أنفسهم بتدريبات مملة ومزعجة!

بالله عليكم أي تكتيكات سيستوعبها اللاعبون من المدرب الآن في إسبانيا، وأية صورة ذهنية سيرسمها المدرب عن اللاعبين!

لا بد من إيقاف الهدر المالي والبدني، والاهتمام أكثر بالإنسان، لأنه هو الرهان الحقيقي للإنجاز والإعجاز المنتظر للكرة السعودية.

*نقلاً عن الحياة اللندنية