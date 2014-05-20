سامي “أقوى” هلالي

المتابع للحالة الهلالية في الأيام الماضية، والشد والجذب والانقسامات العقلانية والعاطفية حول استمرار أو رحيل المدرب الوطني سامي الجابر، والتي سيطرت على كل هلالي مشجعاً كان أو منتسباً بشكل رسمي للبيت الأزرق، يظن أن قرار أعضاء الشرف الذي سيعتمد مستقبل المدير الفني، يحتاج لتمهيدات وجس نبض على مستوى عال جداً جداً قبل اعتماده وإعلانه، وهي كذلك بالفعل لأن المعني بالقرار رجل يجتمع عليه تسعة وتسعون في المئة من محبي الزعيم، ويرتبطون به عاطفياً بشكل لا يدع أي مجال لهز الجابر أمامهم.

ولا يمكن لأحد أن يخفي مدى تأثير الجماهير الهلالية على قرارات الإدارة الحالية، برئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد، خصوصاً فيما يتعلق برحيل أو بقاء المدربين وحتى على مستوى اللاعبين المحليين أو الأجانب، كما أن تأثيرهم يصل إلى قرارات أخرى من المفترض أن لا يعرفها المشجع، وهذا ليس خللا في إدارة الأمير الشاعر، لأنها قد تكون واحدة من أهم عناصر إدارته، أن يراعي الجماهير وعاطفتها في المقام الأول، لذلك حاول رئيس الهلال في لقاءه الفضائي الأخير مع الزملاء في أكشن يا دوري، أن يرمي الحمل كله على اجتماع أعضاء الشرف، ويخلي مسؤوليته تماماً من قرار إقالة الجابر أو استمراره.

حالة التمهيد وبث النية الشرفية لكبار الهلاليين مع الإدارة أمام الجماهير وتجييش الجيوش في محاولة إقناع الجمهور قبل اتخاذ القرار، تعطي مؤشراً واضحا على قوة سامي الجابر وتأثيره الكبير على كل محبي الأزرق من الجماهير، وأن سامي يملك قرار استمراره أو رحيله لو أراد، من خلال استغلال عاطفة المدرج الواسع والعاشق للاعب الإداري المدرب.

ما خلصت به من الحالة الهلالية حول سامي الجابر في الأيام الماضية من كل الأطراف، أن سامي قوي جداً جداً بل يكاد أن يكون الجابر أقوى هلالي في الفترة الحالية.





*نقلاً عن عين اليوم السعودية