فان جال: لست مزعجاً .. وسأكرر تجربة البارسا

قال المدرب لويس فان جال إنه يريد وضع فريقه مانشستر يونايتد على قمة الكرة الانجليزية في أسرع وقت ممكن بعد تأكيد توليه تدريب الفريق الذي ينافس في الدوري الممتاز أمس الاثنين.





وأضاف فان جال للصحفيين قبل السفر مع المنتخب الهولندي إلى البرتغال في معسكر تدريبي: "طموحي هو إعادة الفريق إلى القمة كما كان في سنوات فيرجسون. كان لدي دائما عقلية الفوز وسأجد طريقة للتأكد من عدم هزيمتنا."





وتابع: "هم يتمنون أن أقوم بذلك في موسمي الأول. فعلتها في اسبانيا مع برشلونة في موسمي الأول وأعتقد أنه يمكنني فعل ذلك في انجلترا أيضا. أعتقد أنها مهمة صعبة لكنها من التحديات الرائعة."





واستطرد: "مع فريق كبير مثل يونايتد تكون الأمور دائما صعبة لكن أنا سعيد للغاية بهذه الفرصة. قلت في أكتوبر الماضي إني أريد التدريب في انجلترا لكني لم أعتقد مطلقا إن ذلك سيحدث مع أكبر ناد في العالم."





وكان فان جال قد وقع عقدا مع يونايتد لمدة ثلاثة مواسم تبدأ بعد نهاية مشوار هولندا في كأس العالم حيث يتولى فان جال تدريب المنتخب.





وأشار المدرب الهولندي البالغ من العمر 62 عاما إلى أنه في محادثات حول التعاقدات الجديدة للموسم القادم لكنه رفض تأكيد أن يونايتد منحه مبلغا كبيرا لتعزيز صفوف الفريق بعد موسم مخيب للآمال.





وقال "لم أتحدث مع النادي حول المال فقط تحدثنا عن اللاعبين الذين أريدهم وعن الراحلين."





وأضاف: "لست أنا من يزعج الآخرين عن ميزانية التعاقدات. النادي يمكنه التفاوض. أريد فقط أن أعرف ما هو المستطاع وما ليس كذلك."





وبسؤاله عما إذا كان لاعب الوسط الهولندي كيفن ستروتمان - الذي سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة في الركبة - هو أول تعاقداته في يونايتد أجاب فان جال "أعرف الاجابة لكني لن أبلغكم بها."





وأبدى فان جال غضبه في الأسابيع الماضية من التكهنات الصحفية حول انتقاله إلى اولد ترافورد والتي قابلها بنفي غير مقنع.





وقال "هي عملية طويلة ولم استطع القول ماذا يحدث. أجد ذلك مخيبا للآمال لأنه لأسابيع طويلة كان علي أن أجيب بلا في حين أنني عامة لا أخفي شيئا."





وأشار فان جال - الذي أعلن رحيله عن هولندا بعد كأس العالم - إلى أن المفاوضات مع يونايتد كانت سريعة.





وأضاف "لم تأخذ وقتا طويلا. تحدثوا إلي بعد إقالة (ديفيد) مويز مباشرة. تفاوضت لمدة أطول مع أندية أخرى."





وقال فان جال إنه خاض محادثات مكثفة حول فريق المساعدين وقائمة الفريق واستعدادات ما قبل بداية الموسم وتطوير قطاع الشباب في النادي.





وتابع "ليس لدي وكيل اعمال لكن لدي صديق خبير في المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق. إذا تفاوضت بنفسك فعلاقتك مع من يريدون التعاقد معك ستتأثر ولا أعتقد أن ذلك فكرة جيدة."





وأكد مدرب بايرن ميونيخ السابق أنه أرسل رسائل نصية إلى عائلته واصدقائه قبل 30 دقيقة من الإعلان عن الصفقة منها رسالة إلى جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي ومساعده السابق في اسبانيا.





وقال فان جال "كان أول من أجاب علي. وقال إنه يشعر بالغيرة من قائمة الأندية التي عملت بها."





وكان المدرب الهولندي قد تولى تدريب اياكس امستردام وبرشلونة مرتين وبايرن وفاز بالدوري الهولندي مع الكمار عام 2009.

