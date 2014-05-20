"الفيلم الهندي" يكلف النصر والهلال 40 ألف ريال

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، معاقبة كل من الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، ومحمد الحميداني، نائب رئيس الهلال، بـ40 ألف ريال على خلفية تصريحاتهما المتبادلة في مارس الماضي عقب فوز الهلال على النهضة بـ6 أهداف نظيفة.

وبحسب بيان أصدرته اللجنة، فإن بوسع كل من الأمير فيصل بن تركي ومحمد الحميداني التقدم بإستئناف ضد العقوبة. وكان رئيس النصر قد قال: "سمعت عن الفيلم الهندي اللي صار اليوم في استاد الأمير فيصل بن فهد، وكنا واثقين أنه بيصير شيء"، فيما رد ومحمد الحميداني قائلاً: "أخطاء الحكام الأجانب والمحليين المؤثرة هي مسلسل أهداك بطولتين غير مستحقتين، افرح بهما كيفما شئت. فعلا بطولة مغتصبة".

وفي مباراة كان يحتاج الهلال للفوز بها بـ6 أهداف نظيفة، مقابل خسارة النصر، كي يعتلي صدارة الترتيب العام، حقق الأول مبتغاه، فيما تعادل الثاني مع الشباب بهدف لهدف، وصرح بعدها رئيس النصر بالتصريح الذي عُرف إعلامياً بـ"الفيلم الهندي"، وهو ما اعتبرته اللجنة مسيئا، حيث قالت في بيانها: "الحديث الذي أدلى به الأمير فيصل بن تركي بهذه العبارات يعد إساءة باستخدام وسيلة إعلامية. القرار قابل للاستئناف".