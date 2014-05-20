"عيد ميلاد" يهدد علاقة السيتي وتوريه

اصبح مستقبل لاعب الوسط العاجي يايا توريه مع مانشستر سيتي، المتوج بطلا للدوري الانكليزي الممتاز، في مهب الريح لانه لا يحظى بالاحترام الكافي بحسب ما اشار مدير اعماله اليوم الثلاثاء.



ونقل عن ديميتري سيلوك قوله لصحيفة "ذي صن" بان لاعب برشلونة الاسباني السابق لا يشعر بان النادي يقدره او يحترمه بما فيه الكفاية لانه لم يقم بتهنئته بميلاده الحادي والثلاثين والذي تصادف مع زيارة سيتي الى ابو ظبي من اجل الاحتفال بلقب الدوري الممتاز.



واضاف "يايا مستاء وهو يفكر بترك سيتي. حصلت العديد من الامور التي جعلت يايا يشعر بالمرارة. عليه التركيز الان على كأس العالم لكن سيتي عامله بازدراء وجرحه".



وواصل سيلوك: "ما حصل في عيد ميلاده يعني بان النادي لا يهتم به. كان دليلا على ذلك. بامكانهم قول ما يريدون مثل +نحن نحبه لكننا نسينا هذا الامر+. هل تنسون يايا؟ اللاعب الذي ساعدكم على احراز لقب الدوري الممتاز مرتين؟ اللاعب الذي ساعدكم على احراز كأس انكلترا وكأس الرابطة؟".



واردف قائلا: "في فريق عادي، رفاقه والنادي سيتمنون له عيدا سعيدا على اقل تقدير لكن عندما تفوز باللقب في 11 مايو وفي اليوم التالي تذهب الى ابو ظبي ثم في 13 مايو تقيم حفلا كبيرا للاحتفال باللقب ولا احد يتوجه نحو يايا ليقول له +عيد سعيد+، فماذا تريد اكثر من ذلك؟ لا يعيرون اي اهتمام ليايا. هذا امر مزر للغاية".



وشدد سيلوك على ان "المسألة لا تتعلق بالاموال او العقد، صدقوني. هو يملك كل شيء يريده. ما يهم يايا اكثر من غيره هو العلاقات الانسانية. عندما يحتفل احد لاعبيك المجتهدين بميلاده من فترة الى اخرى فليس من السيء ان تصافحه. ان تشعره بانك تقدره".



وانضم توريه الى سيتي عام 2010 من برشلونة وهو وقع الموسم الماضي عقدا جديدا يمتد لاربعة اعوام.



