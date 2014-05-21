الفيصلي السعودي يضيء هجومه بـ"سراج"

تعاقدت إدارة نادي الفيصلي السعودي، يوم الثلاثاء، مع إسلام سراج، مهاجم فريق الاتفاق، لمدة عام واحد، وذلك بعد مطالبة البلجيكي ستيفان بيمول، مدرب الفيصلي، بتدعيم العنّابي بلاعبين جدد للموسم المقبل.

ووقع الفيصلاويون العقد مع سراج (25 عاماً) في مقر النادي بمدينة حرمة ضمن إقليم سدير، فيما تشير الأنباء الصادرة إلى رغبة فهد المدلج، رئيس النادي، في التعاقد مع أكثر من لاعب يجيد الهجوم، إثر رحيل المهاجمين ريان بلال وعبدالعزيز السعران.

من جانبه، أبدى إسلام سراج سعادته بالانضمام إلى الفيصلي، وقال للصحافة بعد توقيع العقد: "ساهمت جدية النادي في حسم الصفقة، سعيد بتواجدي هنا، أحاول إثبات نفسي في صفوف الفريق وتحقيق طموحات الجماهير".

وبدأ سراج المولود في مدينة جدة غرب السعودية، ممارسة لعب كرة القدم في نادي الربيع (درجة ثالثة)، قبل أن ينتقل إلى فريق الوحدة (درجة أولى) في شهر يناير عام 2011. وفي فترة الانتقالات الصيفية عام 2013، تعاقد الاتفاق مع اللاعب، فيما لم يتمكن الأخير من إثبات نفسه بالفريق الشرقي.