القروني: سأرد على عرض الاتحاد بعد أسبوع

أعلن المدرب السعودي، خالد القروني، عدم توصله إلى اتفاق نهائي مع إدارة نادي الاتحاد السعودي الراغبة في تولي الأول زمام تدريب الفريق الأول الموسم المقبل بعد تحسن نتائج الفريق وتأهله إلى دور ربع نهائي أبطال آسيا، فيما أكد القروني رده على العرض رسمياً بحر الأسبوع المقبل.

وقال القروني لـ"العربية.نت": "الاتحاد قدم لي عرضاً رسمياً وهو بحوزتي، ولكن إلى الآن لم نتوصل إلى اتفاق، مدة العرض الاتحادي سنة كاملة، هناك عروض من فرق أخرى ترغب بخدماتي". وأضاف: "بعد توقيعي مخالصة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لم تعد هناك لدي مشكلة في تدريب أي فريق بالتأكيد".

وأشار القروني (54 عاماً) إلى تقريره الفني المرفوع لإدارة النادي الجداوي، سواء استمر على رأس الجهاز الفني أو رحل: "قدمت للإدارة أهم الأسماء التي لن تفيد الفريق الأصفر في الموسم المقبل. الفريق يحتاج لثلاثة لاعبين في بعض المراكز المهمة، اقترح الإبقاء على البرازيلي بونفيم في حال عدم توفر بديل أفضل منه".

ولم يبال لاعب الرياض السابق بمشاكل الاتحاد المالية، إذ قال: "الأمور المالية لن تكون عائقا في وجه الصفقات الاتحادية بإذن الله في طريقها للحل، وإن شاء الله تزول كل العقبات والمشاكل".

ويمتلك المدرب خالد القروني سجلا حافلا بالإنجازات، فقد بدأ مشواره في عالم التدريب بالمساهمة في بقاء فريقه الأصلي الرياض في الدوري الممتاز عام 98، ثم قاد الوحدة للفوز بدوري الدرجة الأولى والعودة للممتاز عام 2003 قبل أن يقود الاتحاد في نفس العام للفوز بكأس دوري خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم قيادة الحزم للصعود للدوري الممتاز عام 2005 قبل أن يساهم في قيادة الأخضر الشاب لنهائيات كأس العالم في كولومبيا عام 2010.