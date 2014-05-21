المكسيكيون: الكاميروني إيمانا للبيع

عرضت إدارة نادي كروز أزول المكسيكي الكاميروني أشيل إيمانا، صانع ألعاب الفريق في قائمة الانتقالات الصيفية، بعدما رفض المدرب لويس فرناندو الاستعانة باللاعب منتصف الموسم بسبب مزاجيته وافتقاده للمستوى المطلوب.

وبحسب النسخة الإسبانية لموقع "جول"، فإن إدارة النادي المكسيكي وضعت إيمانا (31 عاماً) على لائحة الانتقالات ابتداء من شهر يونيو المقبل؛ بعد حديثه الفظ تجاه الجهازين الفني والإداري، كما أن الكاميروني أظهر تذمرا كبيرا أمام زملائه بعد عدم مشاركته كلاعب أساسي في صفوف الفريق الذي خرج من دور ربع النهائي لبطولة الدوري المحلي.

لاعب الهلال السعودي وريال بيتيس الإسباني وتولوز الفرنسي السابق، شارك في أربع مباريات فقط بالدوري المكسيسكي إثر تعرضه لإصابة في ربلة الساق اليمنى، فيما اعتمد لويس فرناندو على الشاب خيمينز.

ورشحت الصحافة المحلية رحيل ابن مدينة ياواندي الكاميرونية باتجاه الدوري البراغوياني. يذكر أن إيمانا يمرّ بفترة غير جيدة؛ بعدما استبعده الألماني فولكر فينك من تشكيلة المنتخب الكاميروني المشارك في بطولة كأس العالم 2014 المقبلة بالبرازيل.