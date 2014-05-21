النويصر: أبهرنا العالم بـ"التتويج".. وننتظر المقر

يرى محمد النويصر، رئيس رابطة دوري المحترفين ونائب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، أن زيادة معدل الحضور الجماهيري وحفل التتويج هما أحد أبرز الإيجابيات التي خرجوا بها من الموسم المنقضي مؤخراً.

ويقول النويصر لبرنامج "في المرمى": خرجنا بكثير من الإيجابيات، هناك زيادة بمعدل الحضور الجماهيري، كما أن حفل التتويج كان رائعا،ً وأعتقد أنه ينافس حفلات التتويج عالمياً، ولدينا سباق الهدافين الذي كان بين لاعبين سعوديين، وأفضل صانع لعب الذي شهد دخول يحيى الشهري كصانع ألعاب سعودي لأول مرة منذ أعوام". وتابع رئيس رابطة دوري المحترفين: "لم يحسم الدوري إلا بالجولة ما قبل الأخيرة، وصراع الهروب من الهبوط لم تتضح نتيجته إلا عقب صافرة نهاية آخر مباراة بالدوري، وهذا دليل على الإيجابيات التي خرجنا بها".

وتطرق النويصر للمكتسبات المالية التي تحققت للرابطة هذا الموسم، ويضيف: "بلغ دخل الرابطة هذا الموسم 120 مليون ريال سعودي، ويتوقع أن يصل إلى 135 مليونا في الموسم القادم، و150 مليونا في الموسم الذي يليه، وهذا بالتأكيد بفضل قوة الدوري".

وعن مقر الرابطة التي تدير أقوى الدوريات العربية، أجاب رئيسها: "انتقلنا إلى مقر جديد ومستأجر، لكنه بمبلغ أقل من المقر السابق". وأورد: "ميزانية الرابطة 9 ملايين ريال، وهو مبلغ لا يعطينا القدرة على شراء مقر خاص بنا، لكن سننضم إلى الاتحاد السعودي بمقره الجديد".

وأجاب نائب رئيس اتحاد القدم السعودي عن مشكلة حصر أعداد الجماهير التي ثارت خلال منافسات الدوري، ويقول عن آلية حصر الأعداد: "هناك لجنة مكونة من عدة أطراف لحصر أعداد الحضور، وحقيقة أقولها: من الطبيعي أن يكون هناك تسرب، لأنه لا وجود للبوابات الإلكترونية"، واعداً بأن تشاهد الجماهير السعودية تلك البوابات قريباً في ملعبي استاد الملك فهد واستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

واعترف محمد النويصر بأن الرابطة كانت ضد نقل مباراة التتويج والتي جمعت النصر بالتعاون، من أرض الأخير إلى استاد الملك فهد الدولي، وقال: "نحن ضد النقل لأي سبب كان، لكن الدفاع المدني بعث لنا خطاباً رسمياً، يؤكد أن سلامة الجماهير تهمنا جميعاً".

وطالب النويصر أن يصدر نظام كامل من الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد آلية رش الملعب أو جلوس الفريقين، وذلك رداً على سؤال حول تلك التفاصيل التي لا يوجد لها نظام لتحديدها باتحاد اللعبة المحلي، على غرار القوانين التي يطبقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويرى رأس الهرم الإداري بالرابطة أن التوزيع المالي جيد، ويقول: "أتمنى أن يكون أكثر عدالة للجميع"، متمنياً بأنهم يريدون أن يكون مبلغ النقل التلفزيوني يتراوح بين 300 و350 مليون ريال.