إنريكي: سأبعد نجوماً من فريق برشلونة

أكد لويس إنريكي، مدرب برشلونة المعين حديثاً، أنه ينوي القيام بعملية تغييرات كبيرة في الموسم القادم، وسيعيد لعب كرة القدم "الممتعة" التي فقدها الفريق، رافضاً في الوقت ذاته الكشف عن مستقبل اللاعبين الذين ينوي إبعادهم من صفوف الفريق، وتحديداً صانع الألعاب سيسك فابريغاس.

وفي مؤتمر تقديمه اليوم، بعد الإعلان عن تعيينه مدربا للفريق الكاتالوني قبل يومين، قال إنريكي: "أنا سعيد جداً لوجود نجم بحجم ليونيل ميسي بيننا، والأمر ينطبق على اندريس انييستا ونيمار الذين يقدمون خدمات جليلة للفريق".

ويرى إنريكي أن خافيير ماسيكرانو نموذج القائد المثالي الذي يحتاجه أي فريق، بينما يعتبر تشافي هيرنانديز "صديقا حميما وزميلا سابقا"، كاشفاً أنه سيجتمع مع اللاعب المخضرم للحديث عن الأمور التي تتعلق بمستقبله بصفوف البارسا.

ورداً على سؤال حول التوقيع مع المغربي مهدي بن عطية، لاعب روما الإيطالي، أجاب إنريكي: "لو أجبت عن ذلك سيكون لزاماً علي الحديث عن 800 لاعب الذين ارتبطنا بهم من خلال صفحات الجرائد".

وتعليقاً على صورة قديمة تجمعه بصديقه السابق بيب غوارديولا، والبرتغالي جوزيه مورينيو، عندما كان الثلاثة بصفوف برشلونة، أجاب: "شعرت بالسعادة عندما شاهدت تلك الصورة، هذا دليل على عظمة هذا النادي".

وشدد إنريكي على ضرورة عدم مقارنته بالمدرب السابق بيب جوارديولا، ويقول: "أنا أرفع له القبعة على ما حققه وأرسل له تحياتي، ولكنني لا أخشى شيئا، إنه أحد أهم الأيام في مسيرتي".

كما أضاف أنه لا يشبه جوارديولا ولا دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، كمدرب، "هما مدربان أكن لهما التقدير. أنا أشق طريقي، وسنرى إذا كنت سأتمكن من تحقيق ما حققاه".