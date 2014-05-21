إيموبيلي: طموحي ارتفع.. أود خوض "الأبطال"

ألمح تشيرو إيموبيلي، هداف الدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم المنصرم إلى إمكانية انتقاله من تورينو إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وانضم ايموبيلي إلى معسكر المنتخب الإيطالي وهو أحد 7 مهاجمين في تشكيلة المدرب تشيزاري برانديلي، قبل تقليص عددهم إلى خمسة قبل انطلاق النهائيات.

وارتفعت حظوظ ايموبيلي بخوض المونديال بعد تصدره ترتيب الهدافين في الدوري المحلي (22 هدفا)، متقدما على لوكا طوني (20) والأرجنتيني كارلوس تيفيز (19).

وقال ايموبيلي، اليوم الأربعاء: "بعد موسم كهذا، من الطبيعي أن يرتفع مستوى طموحي وأنتقل إلى درجة مختلفة. أود خوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وأضاف اللاعب البالغ 24 عاما "تحدثت مع الكثير من الزملاء الذين احترفوا في ألمانيا، كما أن البوندسليغا تحسنت كثيرا. المشكلة الوحيدة تكمن في اللغة، لكن نحن أهالي نابولي نعرف جيدا كيف يفهمنا أغلبية الناس".

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي تخلى عن دورتموند لمصلحة بايرن ميونيخ بطل الدوري.

واستبعد المدير التنفيذي لدروتموند، وصيف البطل للموسم الثاني على التوالي، هانز-يواكيم فاتسكه، أن يكون فريقه قد اتفق مع ايموبيلي الأسبوع الماضي، لكنه قال "يمكنني التأكيد أن اللاعب ايموبيلي يريد الانضمام إلينا".

وكان الكولومبي ادريان راموس (28 عاما) مهاجم هرتا برلين تعاقد أيضا مع دورتموند لأربعة أعوام.