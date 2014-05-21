سفياني: وكيلي حاول نقلي.. وسألعب أساسياً مع كانيدا

رفض ربيع سفياني، مهاجم النصر، الرحيل عن الفريق الأصفر في الموسم القادم، مفضلاً البقاء بين جنبات بطل الدوري والكأس، رغم العروض الشفهية التي تلقاها والرامية إلى نقل خدماته لنادٍ آخر بنظام الإعارة.

وفي اتصال لـ"العربية.نت" مع سفياني حول هذا الأمر، أجاب المهاجم: "تحدث معي وكيل أعمالي حول الرحيل إلى أي نادٍ آخر، لكني رفضت الفكرة تماماً، وسأبقى مع النصر". وتابع: "أنا متأكد من أنني سأكون لاعباً أساسياً بصفوف النصر في الموسم القادم".

وبحسب مصادر "العربية.نت"، فإن وكيل أعمال سفياني لم يعجبه وضع موكله الذي قضى أغلب الشطر الثاني من الموسم على مقاعد البدلاء أو في مقاعد المتفرجين، بعدما كان أساسياً في فريقه السابق الفتح، وعرض عليه فكرة الانتقال إلى فريق آخر بالإعارة، لكن المهاجم القادم من الأحساء رفض الفكرة.

وبعدما كان عنصراً أساسياً بإنجاز الفتح الأبرز تاريخياً، انتقل سفياني إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية لقاء 9 ملايين ريال مقابل التوقيع على عقد يربطه بالفريق الأصفر لـ3 مواسم، لكن المهاجم الشاب لم يستطع إقناع دانيال كارينيو، ومنحه 20 دقيقة لعب فقط خلال مباريات الدوري، فيما لعب جزءاً من مباراة النصر والشباب بكأس الملك والتي خسرها الأول بهدفين لهدف، ولم يسجل أي هدف أو يصنع آخر لزميل بقميص الفتح في الفترة الأولى أو حتى مع فريقه الحالي.