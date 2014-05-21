كأس العالم يصيب ديفيد لويز بـ"الأرق"

يقول ديفيد لويز، مدافع البرازيل، إنه يعاني أرقا شديدا يحرمه من النوم لقلقه على منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم، قبل أقل من شهر على انطلاق التظاهرة الكروية الأكبر بالعالم.

وقال لويز على هامش مناسبة ترويجية في ساو باولو يوم الثلاثاء: "أتحرق شوقا للبطولة، وأتمنى أن تبدأ غدا". وتابع: "لم أذق طعم النوم في بعض الليالي، لكن هذه الحالة جزء لا يتجزأ من أجواء كأس العالم. إنها فرصة عظيمة، ونتمتع بالأفضلية بخوض كأس العالم بين جماهيرنا. لا أطيق الانتظار".

ويعتبر مدافع تشلسي أن الأجواء داخل المنتخب البرازيلي حاليا هي الأفضل التي عايشها منذ أكثر من عشر سنوات كلاعب محترف. وأضاف أن وحدة الهدف وتماسك الفريق ستساعد المنتخب على التأقلم على ضغوط خوض كأس العالم على أرضك.

وأبلغ لويز، البالغ من العمر 27 عاما، الصحافيين "يتعين علينا العثور على قدر من التوازن. القلق شعور جيد حتى نقطة معينة، يجعلك تركز في المباراة، لكن زيادة القلق مضرة جدا، ولذلك يتعين علينا العمل على ذلك، ومن السهل أن نفعله كفريق".

وتابع "هذه المجموعة تفكر بحرية شديدة. من حق الجميع التعبير عن رأيه، وسوف نساعد بعضنا بعضاً". واستطرد: "نرغب جميعا في ذلك. قوتنا في وحدتنا، والأجواء رائعة هنا".

وأضاف "نحن سعداء، ونتحرق شوقا للعب، وسنخوض مباراتين أخريين سنحاول من خلالهما إجراء بعض التحسينات من أجل الاستعداد للانطلاق بأقوى صورة ممكنة".

وستبدأ البرازيل حملتها في كأس العالم أمام كرواتيا في 12 يونيو في ساو باولو، وستواجه المكسيك والكاميرون بعد ذلك في المجموعة الأولى.

وستلعب مباراتين وديتين أمام بنما في الثالث من يونيو، وأمام صربيا في ساو باولو في السادس من يونيو.

والدولة المنظمة من أبرز المرشحين لحمل الكأس للمرة السادسة في تاريخها، لكنها ستتعرض لضغوط من جماهيرها.