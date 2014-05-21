ميليتو لجماهير الإنتر: حانت لحظة الوداع

ودّع المهاجم الأرجنتيني، دييغو ميليتو، جماهير فريق إنتر ميلان الإيطالي، بكلمات معبرة عبر صفحته الخاصة بموقع "فيسبوك"، بعد أن رفض المسؤولون تجديد عقده واستمراره موسماً سادساً في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكتب ميليتو (34 عاماً) عبر "فيسبوك": "حان وقت الوداع، للأسف مسيرتي مع انترناسيونالي وصلت إلى نهايتها، قررت البحث عن مغامرة احترافية جديدة". وأضاف: "لا أعرف ما يخفيه المستقبل بالنسبة لي، لكني مازلت على قيد الحياة، وأملك رغبة قوية في أن أكون لاعبا مهما مرة أخرى، أرغب في توجيه الشكر للذين تقاسمت معهم على مدار سنوات في انترناسيونالي النجاح وقدرا كبيرا من السعادة. ستبقون في قلبي دائماً".

وقضى دييغو ميليتو في انترناسيونالي خمس سنوات مثمرة، فاز خلالها بالثلاثية تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو، فيما عانى كذلك من سلسلة من الإصابات. وسيرحل عن الفريق مع خافيير زانيتي واستيبان كامبياسو ووالتر صمويل الذين كانوا في الفريق الذهبي في 2010.

القناص الأرجنتيني سجل هذا الموسم هدفين فقط في 17 مباراة بالدوري، لكن رغم عدم الاستقرار في المستوى ظل ميليتو معشوقا للجماهير، بسبب تألقه السابق وحسمه للعديد من المباريات، خصوصاً مع حسمه لمباريات الديربي أمام الفريق الأحمر ميلان.