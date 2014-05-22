الإنكليز سعداء.. سواريز يخضع لعملية جراحية

يخضع لويس سواريز، مهاجم منتخب الأورغواي، إلى عملية جراحية في ركبته يوم الخميس، بعد شعور اللاعب بأوجاع خلال التمارين تبين لاحقا أنه يعاني من مشكلة في غضروف مفصل الركبة.

من جانبه، بدّد روبيرتو باستوريزا، مدرب الكرة بالمنتخب الأورغوياني، كافة المخاوف، وقال لوسائل الإعلام المحلية: "متفائلون بإمكانية مشاركة اللاعب في كأس العالم". فيما أكد الصحافي مارتن شاركيرو الذي يعمل بشكبة "goal tv"، أن فترة التأهيل لسواريز قد تستغرق 20 يوماً.

واختير سواريز (27 عاما) مهاجم ليفربول الإنكليزي، كأفضل لاعب بالدوري الإنكليزي بعد تسجيله 31 هدفاً، فيما يسابق اللاعب الزمن حتى يتعافى سريعا ويصبح جاهزا لقيادة هجوم منتخب أوروجواي في أولى مبارياته بالمونديال أمام كوستاريكا ثم يواجه منتخب بلاده إنكلترا وإيطاليا في المجموعة الرابعة بالدور الأول.