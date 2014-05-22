العنصرية تلاحق بالوتيلي في البرازيل

قال جيانكارلو ابيتي، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إن الإساءة العنصرية التي وجهها مشجع شاب لماريو بالوتيلي خارج المعسكر التدريبي لمنتخب إيطاليا "غير مقبولة".

وتعرض بالوتيلي مهاجم ميلانو لإهانة خارج معسكر كوفرتشيانو التدريبي، حيث يستعد المنتخب الإيطالي مع المدرب شيزاري برانديلي لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة في البرازيل.

وقال ابيتي لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "هذا سلوك غير مقبول، لا ينبغي حدوث ذلك، والشيء المهم أنهم مجرد أقلية ولا يكنون أي احترام للتعايش المدني".

وكان بالوتيلي هدفا لإساءات عنصرية متكررة طيلة مسيرته في إيطاليا، وهاجمته جماهير يوفنتوس وانترناسيونالي وروما مرارا وتكرارا بهتافات عنصرية خلال المباريات.

وذكر مراقبون في المعسكر التدريبي أن مشجعا صاح في وجه بالوتيلي، موجها له إساءة عنصرية. ونشرت الصحيفة التسجيل المصور للواقعة بموقعها على الإنترنت.

وانتقد تشيرو ايموبيلي، مهاجم تورينو، الإهانة التي وجهت إلى بالوتيلي في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء.

وقال ايموبيلي: "شعرت بالحزن. نعيش في 2014، وغير مقبول أن نسمع إهانات عنصرية من أناس، سواء كنت أصفر أو أسود أو أبيض". وأضاف: "لحسن الحظ لم يعرها ماريو أي اهتمام، وواصل تدريباته، ولكننا كلاعبين ينبغي علينا أن نبذل المزيد من الجهد للمساعدة في القضاء على ذلك.