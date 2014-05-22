القادسية السعودي يوقع مع المقدوني جوكيكا

وقعت إدارة نادي القادسية السعودي (درجة أولى)، مع المدرب المقدوني جوكيكا هادزيفسكي الذي سيصل إلى مدينة الخبر السعودية بعد شهر في محاولة لإعادة الفريق الشرقي إلى الدوري السعودي الممتاز بعد هبوطه عام 2012.

وسبق أن درب جوكيكا (59 عاماً) فريقي نجران والتعاون السعوديين، فيما أقاله مسؤولو نجران في التاسع من شهر يناير الفائت بعد تردي النتائج للفريق الجنوبي الذي كان قريباً من الهبوط نحو الدرجة الأولى.

وفي أوائل شهر مايو عام 2012، نشبت مشكلة كبرى بين مسؤولي التعاون ونجران؛ بعد توقيع المدرب المقدوني عقداً رسميا مع فريق التعاون مقابل 400 ألف دولار، بينما في الوقت ذاته ارتبط مع إدارة نجران باتفاقية ملزمة لتدريب الفريق الموسم المقبل، وقرعت تلك المشكلة أبواب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيد أن الجنوبيين تنازلوا عن القضية لاحقاً.