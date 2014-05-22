بايرن ميونيخ يرفض تحسين عقد توني كروس

أعلنت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، رفض تمديد عقد لاعب الوسط توني كروس الذي يطالب بتحسين عقده على غرار بقية زملائه، فيما ينتهي عقد اللاعب رسمياً الموسم المقبل.

وأكد بايرن على لسان رئيسه كارل هوفنر: "لن نتخطى حدودنا المالية، هذا هو واقع الأمور، اختبرنا الأمر ذاته، مع مايكل بالاك الذي ترك الفريق راحلا باتجاه تشيلسي الإنكليزي عام 2006، وسحبنا عرضنا".

ويستلم كروس (24 عاماً) راتباً أسبوعياً يصل إلى 65 ألف يورو، وهو ما يراه اللاعب مبلغا ضئيلاً.

ويستلم ريبري وروبين 165 ألف يورو، فيما يبلغ راتب لاعب الوسط شفاينستيجر 135 ألفا، والقائد فيلب لام 120 ألفا، وجوتزة 115 ألفا، والحارس نوير 105 آلاف، فيما يعتبر المهاجم مولر الأقل في قائمة النجوم بـ85 ألفا.

وعرضت إدارة مانشستر يونايتد الإنكليزي، شراء عقد كروس من النادي الألماني مقابل 40 مليون باوند، فيما يرغب لاعب المحور الهجومي، تحديد مستقبله بعد نهائيات كأس العالم 2014.

إلى ذلك، ذكرت صحيفتا "مانشستر ايفنينغ" و"دايلي مايل" البريطانيتان يوم الخميس أن يونايتد وبايرن توصلا إلى اتفاق بشأن كروس الذي سيكون أول التعاقدات للمدرب الجديد الهولندي لويس فان غال الذي يملك ميزانية شبه مفتوحة تقدّر بـ200 مليون باوند لإعادة ترميم الشياطين الحمر.