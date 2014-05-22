بلاتر والشتاء وعاصفة الجدل

ها نحن نعود مرة أخرى، رئيس الفيفا سيب بلاتر يقول شيئا يفجر الجدل حول قطر 2022 ويثير بسببه فضول وسائل الإعلام العالمية وتساؤلاتها!.



هذه المرة حدث ما حدث في مقابلة تلفزيونية في سويسرا بلد بلاتر عندما سئل -باللغة الفرنسية- عما اذا كان يعتقد بأن قرار منح قطر مهمة تنظيم كأس العالم كان ينطوي على خطأ ؟.



هل كان «خطأ» اسناد تنظيم البطولة لقطر في ذروة الصيف اللاهب بمنطقة الخليج؟.



يجيب بلاتر: «بالطبع» ثم يشير إلى التقرير الفني الذي تحدث عن مخاوف محددة بشأن المخاطر الصحية لنهائيات كأس العالم التي ستقام في درجة حرارة تبلغ 50 مئوية.. ومضى يقول: غير ان المكتب التنفيذي قرر ذلك بأغلبية كبيرة جدا.

نعم انه الرد الذي فجر عاصفة من ردود الفعل السلبية، في قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة والصحف والمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ظنا منهم بأن بلاتر كان يشكك في جدارة قطر على تنظيم كأس العالم.



في الحقيقة، لم يوجه بلاتر في أي وقت من الأوقات خلال المقابلة انتقاده القاطع لحق قطر في الاستضافة ولكن بهذه الطريقة فسر العالم تصريحاته.



ما حدث بعد ذلك أصبح ما يشبه الضرورات.. فقد بادر قسم الاتصالات في الفيفا -وهذه ليست المرة الأولى- واضطر إلى الاسراع في اصدار توضيح بالامر، مصرا على أن شيئا لم يتغير في الواقع وأن كل ذلك كان بلاتر قد كرره من قبل وبعبارة أخرى أنه يفضل ان تقام البطولة في الشتاء وهذه كل القصة!.



وعلى امتداد السنوات التي مضت، توصلت الى ثمة قناعة مفادها ان بلاتر يتصرف في بعض المرات بطريقة لا تخلو من الحكمة حتى اذا دفعه ذلك لان يتصرف في بعض الأحيان كما يتصرف احد من مستشاريه، نظرا الى انه يتصرف احيانا دون ان يطلع مكتبه في زيوريخ.



حصل ذلك أيضا قبل بضعة أسابيع، كما أتذكر، عندما اعلن في اجتماع خاص ضم عددا من رجال الرياضة والاعمال بأنه يريد أن يستكمل مهمته في الفيفا والترشح لولاية خامسة.. ومرة أخرى، توالت ردود الافعال واضطر الفيفا لإصدار بيان مرتبك اكد فيه أن رئيسه لم يكن قد قرر بعد، رسميا، الترشح للانتخابات الرئاسية العام المقبل.



قد تبدو الصورة أكبر هنا.. فالبعض يرى ان بلاتر وقبل ان يحين موعد انتخابات العام المقبل قد اعتاد ان يقول الكثير عما ينتظره في قادم الايام مع انه من المحتمل جدا الا تكون هناك معارضة لاستمرار تواجده على رأس المنظومة العالمية.



«كلنا يخطئ»، قالها في المقابلة السويسرية، وكأنه يغمز من قناة الـ14 عضوا في اللجنة التنفيذية الذين صوتوا لصالح قطر، وكثير منهم غادر مكانه منذ وقت التصويت وهذا يمكن أن يفسر على أنه محاولة من بلاتر لينأى بنفسه عن قناعات غيره ليعيد صياغة رأيه الذي يتفق مع مجموعة من الآراء التي تفضل الانتقال من الصيف الى الشتاء.



بعبارة أخرى، أنه يريد ان يضمن تصويت أنصاره بالتصويت له في مايو من العام المقبل، غير ان ذلك قد ينطوي على خطأ في التقدير.. انها مقاربة مثيرة للاهتمام ولكن قد لا تبدو سليمة تماما.. فبلاتر نفسه لا يتورع عن انتقاد قرار اجراء اقتراع في وقت واحد لعام 2018 و2022 لكأس العالم، وهي خطوة قصيرة النظر، ها هي تعود لتطارد الفيفا.



وأخيرا، اقول ان جميعنا يعلم بان الزخم قد اخذ في التحول نحو موضوع الانتقال من الصيف الى الشتاء.. فالمشككون يرون أن على بلاتر ان يعترف بخطأ اسناد مهمة تنظيم كأس العالم إلى قطر.. ولكن عليهم قبل ذلك ان يعترفوا بأنه من غير المعقول ان تستمر طبول التشكيك الى ما لا نهاية وان المنطق يقول للمنتقدين كفاكم تشكيكاً ولوماً بسيناريوهات وأجندات مكررة بعضها صار مملاً!.



*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية

