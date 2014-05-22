تركي البراهيم: "الحياد" يمنعني من الشباب

يعتبر تركي البراهيم، رئيس نادي الرياض السابق، أن الأحاديث التي دارت خلال الأيام الماضية حول استلامه رئاسة نادي الشباب لا تعدو كونها "أحاديث أخوية" بينه وبين خالد البلطان رئيس النادي العاصمي، الذي ينوي مغادرة مكانه بنهاية الشهر الجاري.

وقال البراهيم لـ"العربية.نت": "عندما قرر خالد البلطان مغادرة النادي، عرض علي استلام الرئاسة، وكان مجرد مقترح بين صديقين، وانتهى الأمر عند تلك النقطة، لأني وضحت عدم مقدرتي على العمل الرسمي في الأندية".

ويوضح المستثمر الرياضي الحالي ويقول: "طبيعة عملي في الشركة، تجبرني على الحياد التام، كوننا نستثمر في جميع الأندية.. وحقيقةً لو عدت يوماً ما الى العمل الرسمي بالأندية، لتمنيت العمل بنادي الشباب".

ورداً على بعض الأخبار التي تناقلت قبوله بالعمل كعضو مجلس في إدارة الشباب القادمة، دون استلام منصب، أجاب: "عندما أجد أن وجودي كعضو مجلس إدارة في أي ناد سعودي سيمكنني من تقديم الإضافة لذلك المكان.. أقولها بصريح العبارة، ما دمت على رأس شركة تطوير الرياضية فلن يمكنني العمل بأي ناد، فالأمران يتعارضان".

ويرى البراهيم أن عمله في الاستثمار الرياضي يخدم الرياضة أكثر من إدارة الأندية بالنسبة له، ويقول: "عملي بالاستثمار الرياضي أراه يمكنني من تقديم الإضافة للرياضة السعودية أكثر من العمل بالأندية، لأن هناك أشخاصا أكثر خبرة وقدرة مني".

وبعد اعتراف البراهيم بعدم قدرته على العمل بالأندية، واعتذار خالد المعمر عن الاستمرار بالعمل الرسمي داخل الشباب، بات بطل كأس الملك في أزمة حقيقية تتمثل في البحث عن رئيس، عقب إعلان خالد البلطان الرحيل عبر برنامج "في المرمى" الذي يبث على قناة العربية، محدداً يوم الـ30 من مايو الجاري موعداً لاستقالته بعد 8 مواسم من توليه الرئاسة.





