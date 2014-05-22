رسميا.. الإكوادوري بيدرو يوقع لأهلي جدة 3 مواسم

اتفقت إدارة نادي الأهلي السعودي، مع بيدرو كينونيز، قائد فريق ايميلك الإكوادوري، من أجل قيادة الأخير لخط وسط وصيف كأس الملك الموسم المقبل ويمتد العقد بين الطرفين لثلاث سنوات مع أفضلية الجديد.

وفاوض الأهلاويون بيدرو (28 عاماً) منذ وقت مبكر، لتعزيز خط الوسط الأخضر فيما التحق اللاعب ببعثة منتخب بلاده المشارك ضمن نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل الشهر المقبل.

بيدرو رودريغيز كونونيز، المولود في الرابع من شهر مارس عام 1986، بمدينة ازميرالدا الإكوادورية، يعتبر أحد أفضل لاعبي المحور الدفاعي في البلاد.

بدأ مسيرته الكروية في الـ16 ربيعاً مع نادي ناسيونال الإكوادوري، وفي عام 2008 انتقل إلى سانتوس لاجونا المكسيكي، وقرر العودة إلى موطنه عام 2011 مع فريق ايميلك الذي يحتل صدارة الدوري الإكوادوري بـ37 نقطة.

وظهرت ثغرة في المثلث الدفاعي الأهلاوي منذ رحيل الكولمبي خوان بالومينو، ولم يتمكن معتز الموسى وزميله وليد باخشوين من سدّ الخانة بالشكل المطلوب إبان عهد البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الأهلي السابق الموسم الفائت.

