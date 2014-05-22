شرفي اتحادي: ميزانية البلوي المفتوحة الحل الوحيد

أكد منير رفه، عضو شرف نادي الاتحاد السعودي، أن علي إبراهيم البلوي، رئيس النادي تحمّل المسؤولية أمام الجماهير الصفراء في حال عدم قدرته على سداد الديون وتخليص بطل آسيا سابقاً من سلسلة ديون تصل إلى 50 مليون ريال يجب سدادها على الفور.

وقال رفه لـ"العربية نت"، إن المركز المالي في الاتحاد، أخبر إبراهيم قبل الرئاسة بوجود 50 مليون ريال واجبة السداد في العام المقبل، وأوضح: "إبراهم كان يعرف أن هناك مستحقات مالية الدفع بجانب التزامات كبيرة، من يتطوع لرئاسة النادي عليه تحمل المسؤولية، لم يضربه أحد على يده وقال له أن يرأس النادي".

وعاد عضو الشرف ليقول: "إبراهيم داخل على ميزانية منصور المفتوحة والتي ذكرها الأخير لبرنامج تلفزيوني، إذا كان إبراهيم غير واثق في مصادر التمويل، يجب عليه تحمل المسؤولية أمام الجماهير وإعطاء غيره الفرصة". فيما أشار الشرفي إلى أن إبراهيم سيقع في ورطة طالما لم يسدد منصور الفاتورة الحالية.

وتساءل منير رفه مجدداً، عن قدرة إبراهيم دفع مبلغ يناهز الـ30 أو 40 مليون ريال من جيبه الخاص: "المبلغ كبير والوضع صعب على رئيس النادي الذي لا أعلم إذا كان باستطاعته دفع 40 مليون ريال؟، تواصلت مع الأخير هاتفياً ومع شقيقه منصور في وقت سابق لوضع الحلول، وقلت رأيي الشخصي لهما".

ويبحث عضو شرف النادي الجداوي عن مصير حقوق منسوبي الاتحاد قائلاً: "مجموعة كبيرة من الإداريين والعمال والمدربين لم يتحصلوا على رواتبهم ومستحقاتهم، وهذا ليس بالأمر الجديد لأن الإدارة السابقة اعترفت بهذا الشيء وهو ما تعلمه الإدارة الجديدة حقاً".

وتخوف منير رفه من حدوث مشاكل جديدة في إدارة البلوي التي ستضم أعضاء جددا خلال الانتخابات المقبلة، إذ يعتقد رفه أن لوائح الرئاسة العامة لرعاية الشباب، باتت قديمة وعليها التغيير لتواكب الفترة العصرية بجانب عدم اختيار إبراهيم البلوي لأعضاء جدد حسب اختياره. ودلل على ذلك بما حدث بين البلوي ونائبه السابق عادل جمجوم في الفترة الماضية.