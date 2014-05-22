صيفية مدفوعة الثمن

لاحظت أن كل الزملاء الذين انتقدوا إقامة معسكر المنتخب في إسبانيا بعد انتهاء الموسم الرياضي الكروي فوراً وجهوا كل انتقاداتهم لمدرب المنتخب لوبيز وقليلا من النقد لمدير المنتخب زكي الصالح وكأنهما أصحاب القرار دون أن تكون هناك آلية لمثل هذه المعسكرات!!

* ولا أدري كيف غاب على الزملاء أن المنتخب يدخل ضمن منظومة إدارة المنتخبات التي هي في الأصل واحدة من لجان اتحاد الكرة التي تتبع رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم!!

* نتفق على أن إقامة مثل هذه المعسكرات وفي مثل هذا التوقيت لا تحقق الفائدة المرجوة بل أنها في الواقع تعطي نتائج سلبية خصوصاً وأن أول استحقاق للمنتخب (بطولة الخليج) بعد ستة أشهر من موعد المعسكر.

* ألم يكن من الواجب على إدارة المنتخب أن تبحث مسببات هذا المعسكر وفي مثل هذا التوقيت والرفع به الى الاتحاد السعودي بكامل أعضائه ومن ثم اتخاذ القرار الذي يحقق الفائدة!!

* شخصياً لا أعتقد أن قرار إقامة هذا المعسكر (الغريب) لم يعرض على الاتحاد السعودي وهو بالتأكيد من وافق على إقامته وهم يدركون أن لاعبينا يحتاجون الى اجازة على الأقل لمدة شهر بعد موسم طويل وشاق استمر لأكثر من (10) أشهر!!

* لماذا تناسينا وتجاهلنا انتقاد أصحاب القرار ووجهنا كل مهام النقد للوبيز والصالح خصوصاً الاول الذي في رأيي يهمه أن يستمتع بإجازة مدفوعة الثمن وبمحفزات تحصل عليها من معسكر سيكلف خزينة الاتحاد مبالغ طائلة كان من الأولى الاستفادة منها لتنفيذ برامج صيفية للناشئين والشباب؟!

كلام متعوب عليه

* أتمنى أن يكون رأيي في استمرار المدرب خالد القروني مع الاتحاد خطأ مع أننى أرى أن الاتحاد يحتاج الى مدرب بطولات وحسم وقادر على قراءة الفريق المقابل وبالذات في المباريات المفصلية!!

* سامي الجابر وهو المدرب الذي حقق مع الهلال ثاني الدوري وثاني كأس ولي العهد ووصل بفريقه الى ثمانية آسيا.. ها هم الهلاليون يبحثون عن مدرب بديل يتناسب مع المرحلة القادمة للفريق!!

* شخصيا أتمنى النجاح للقروني وسامي كونهما مدربين وطنيين.. ولكن التمني يختلف عن الواقع!!

*نقلا عن عكاظ السعودية