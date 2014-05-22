مويس يتورط بالاعتداء على شاب

قالت مصادر مقربة من شرطة مقاطعة لانكشاير الإنجليزية، إن ديفيد مويس، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، تورط بضرب شاب في إحدى حانات شمال مدينة مانشستر.

وبحسب بيان رسمي للشرطة فإن رجلاً يبلغ من العمر 51 عاماً، تورط بالاعتداء على شاب، لكن الإصابات لا تحتاج علاجاً طبياً.

وأضاف البيان: "التحقيقات مستمرة ونحن نتحدث إلى عدد من الأشخاص أملا في الوقوف على ملابسات الحادث.. هناك روايات مختلفة نحتاج للعمل من خلالها للوصول إلى حقيقة ما حدث على وجه الدقة".

وبعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في أبريل الماضي، توجه مويس إلى الولايات المتحدة الأميركية لقضاء فترة نقاهة، قبل أن يعود الى إنجلترا، حيث يتردد اقترابه من تولي منصب المدير الفني لمواطنه سيلتك بطل الدوري.

