حارس ألماني يذود عن مرمى برشلونة

وقع أندريه تير شتيجن، حارس مرمى بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مع فريق برشلونة الإسباني، بشكل رسمي يوم الخميس فيما يمتد العقد بين الطرفين حتى عام 2019 وسط رغبة إسبانية واضحة لتدعيم وصيف إسبانيا بعد خروجه خالي الوفاض الموسم الماضي.

وتم تقديم شتيجن (22 عاماً) لجماهير الفريق الكتالوني ووسائل الإعلام في ملعب الكامب نو. وجاءت الصفقة بعدما عانى بطل أوروبا 2011 من تذبذب مستوى حارس المرمى خوسيه بينتو الذي لن يتم التجديد معه، فيما سيغيب فيكتور فالديس بعد تعرضه لقطع بالرباط الصليبي.

ووصل الألماني الموهوب إلى مدينة برشلونة الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي، فيما تعتبر الصفقة الأولى لمدرب البرسا الجديد لويس إنريكي الذي يخلف المستقيل تاتا مارتينيو الذي أعلن استقالته علنا بعد نهاية مباراة أتليتكو مدريد في الجولة الأخيرة ضمن بطولة الليغا.



