استفتاء "في المرمى" السنوي: الأسوأ بالموسم

واصل المصوتون المشاركون في استفتاء برنامج "في المرمى" السنوي، اختياراتهم لحصد لقب الأسوأ في الموسم السعودي المنصرم حديثاً، وهو الذي فُتِح ليوم وحيد منعاً لتوجيه الحملات المنظمة، وشارك به 64 ألفاً، غالبيتهم العظمى أتوا من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما كان 44% منهم من منطقتي الرياض والقصيم.

وبسبب مشاركته الهزيلة هذا الموسم، وهو العائد بعد غياب دام عقدين من الزمان، اختار المصوتون فريق النهضة كأسوأ فريق بالموسم بنسبة 48.1%، وتبعه بذلك الاتفاق الهابط إلى دوري ركاء، ثم الهلال الذي خرج من الموسم المحلي صفر اليدين.

وحصل الدولي محمد عيد، مدافع النصر، على لقب الأسوأ، بما نسبته 15.4% وتلاه إبراهيم هزازي، المنسق من الاتفاق، ثم قائد الهلال ياسر القحطاني بالمركز الثالث.

وظهر الأهلي بالتصويت لأول مرة، حيث جاء مهاجمه سوك هيون كأسوأ لاعب أجنبي في الموسم بنسبة 30.3%، ثم جوبسون لاعب الاتحاد والمعاقب بقرار انضباطي من لجنة مكافحة المنشطات، والاكوادوري سيغوندو كاستيلو، الذي يستعد للمشاركة بكأس العالم مع منتخب بلاده.

وحل سامي الجابر، مدرب الهلال، على لقب أسوأ مدرب بالبطولات السعودية، بنسبة 30.1%، ثم ايلي بلاتشي، مدرب النهضة السابق وفيتور بيريرا مدرب الأهلي الذي استقال قبل أسبوعين، في الثاني والثالث توالياً.

واختار المصوتون إدارة الاتفاق بأنها أسوأ إدارة بين أندية الدوري السعودي، بتصويت 33.6% من المشاركين، تلتها إدارة الهلال، وإدارة عادل جمجوم المكلفة بالاتحاد، فيما كانت لجنة الحكام الأكثر سوءاً بالنسبة للمصوتين، حيث منحها 45% من المشاركين أصواتهم، ثم لجنة الانضباط ونظيرتها الاستئناف.