استفتاء "في المرمى" السنوي: الأفضل بالموسم

أنهى برنامج "في المرمى" موسمه باستفتاء ضخم شهد مشاركة 46 ألفاً، بزيادة 48% عن الموسم الماضي، لكشف الأفضل والأسوأ في الموسم الرياضي السعودي المنقضي مؤخراً.

واختار المشاركون الذين كان أغلبهم من الفئة العمرية بين 21 و30 عاماً، النصر كأفضل فريق في الموسم بما نسبته 68.3%، يليه كلاً من الهلال ثانياً، والاتحاد والشباب بالمركز الثالث والرابع.

وبذات الترتيب، اختار المشاركون الذين يحمل 65% منهم المؤهل الجامعي، جماهير النصر كأفضل جمهور، وبنسبة بلغت 61.5%، فيما حصد حسين عبدالغني، اللاعب المخضرم، لقب لاعب الموسم بـ39.4% من الأصوات، ثم ناصر الشمراني وإبراهيم غالب بالمركزين الثاني والثالث.

ورأى المصوتون أن عبدالله العنزي هو أفضل حراس المرمى بنسبة 69.8%، يليه فواز القرني ثم عبدالله السديري ووليد عبدالله، فيما كان الاتحادي جمال باجندوح هو أفضل لاعب صاعد بالموسم الماضي بنسبة 30%، يليه محمد كنو وسلطان الدعيع وعلي الخيبري.

وحاز لاعبو أندية العاصمة على أفضلية الأجانب، حيث أتى ثياغو نيفيز بالمركز الأول بـ42.8 من الأصوات، ثم تبعه البحريني محمد حسين، والبرازيلي رافينيا، فيما أكتسح دانييل كارينيو الأفضلية بالنسبة للمدربين عندما صوت له 67.6 من المشتركين، تلاه سامي الجابر وخالد القروني.

وإدارياً، توج المصوتون ادارة الأمير فيصل بن تركي بأفضلية الموسم وذلك بنسبة 68.8%، وخلفها بذلك ادارة خالد البلطان، ثم ادارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد، أما على صعيد لجان اتحاد كرة القدم السعودي، فجائت لجنة الاحتراف بقيادة الدكتور عبدالله البرقان على المركز الأول بـ27.7%، تليها لجنة المسابقات ورابطة دوري المحترفين.



ورأى المشاركون بأن الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر، هو الشخصية الأكثر تأثيراً بنسبة تقترب من 52%، ويليه خالد البلطان ثم منصور البلوي، وكذلك كان تتويج النصر ببطولتي الدوري والكأس كأبرز حدث بالموسم، وتلاه هبوط الاتفاق للدرجة الأولى، وخروج الهلال من الموسم بلا بطولات، وافتتاح ملعب الجوهرة المشعة بجدة.