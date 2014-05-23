المغربي بنعطية: حان الدفاع عن أكبر أندية أوروبا

اعترف المغربي مهدي بنعطية، مدافع فريق روما الإيطالي، بعدم توصله إلى اتفاق لتجديد عقده الممتد حتى أربع سنوات مع ناديه فيما تلقى وكيل أعماله عروضاً مغرية من أندية مان سيتي وبايرن ميونيخ وبرشلونة للدفاع عن ألوانها في الموسم المقبل.

وقال بنعطية (27 عاماً) للتلفزيون المغربي بعد حصة تدريبية مع المنتخب الوطني الذي يعسكر في البرتغال: "أنا لاعب في روما وعقدي مستمر لسنوات إضافية، تحدثت مع مسيري النادي من أجل تجديد العقد، لكنني لا أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق، الآراء بيننا متباعدة جداً". وأضاف: "بلغت 27 عاماً، وهو سن يجبرني على التفكير في العروض الضخمة التي تصلني من الأندية العملاقة، هناك أندية كبيرة أحلم باللعب فيها مثل برشلونة وبايرن والسيتي".

وولد مهدي في السابع عشر من شهر أبريل عام 1987 في كوركورنيس إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وبدأ مشواره في أكاديمية مرسيليا الفرنسي الذي أعاره مرتين إلى تور ولوريان، ثم قرر اللاعب الرحيل إلى كليرمون فوت الذي حصل معه على جائزة أفضل لاعب واعد.

في عام 2010 قرر الشاب المغربي خوض مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، وتعاقد مع الطليان عبر بوابة أودنينزي، ثلاث سنوات من اللعب استطاع من خلالها بنعطية تسجيل خمسة أهداف خلال 75 مباراة رسمية.

وفي فترة الانتقالات الصيفية 2013، تعاقدت معه إدارة نادي روما لمدة خمس سنوات مقابل مبلغ يتجاوز عشرة ملايين يورو فيما أثبت مهدي تواجده كأفضل المدافعين بالقارة العجوز.

