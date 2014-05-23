الهلال السعودي يجدد عقد الغنّام والدعيع

جددت إدارة نادي الهلال السعودي، عقد عبد اللطيف الغنام لاعب وسط الفريق الأول لمدة عامين بجانب زميله المدافع الشاب سلطان الدعيع لثلاثة أعوام فيما تمت مراسم التوقيع يوم الخميس في مقر النادي الواقع غرب العاصمة السعودية الرياض.

من جانبه رفع الجهاز الفني الأزرق التقرير النهائي حول عدد من اللاعبين الذين لن يحتاجهم الفريق الموسم المقبل، ويبرز كل من يحيى المسلم ومحمد القرني وفهد الجهني على قائمة المتاحين بقائمة الانتقالات الصيف المقبل.

وتساءلت جماهير النادي العاصمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أهمية تجديد عقد الغنام (29 عاماً)؛ بعد قلة مشاركاته بسبب إصاباته المتكررة خلال المواسم الأخيرة منذ انتقاله من صفوف الشباب عام 2004 مقابل أكثر من عشرة ملايين ريال سعودي، حيث شارك عبد اللطيف في ست مباريات دورية الموسم المنصرم بقدر لا يتجاوز 365 دقيقة لعب.

