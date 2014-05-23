الهلال يقترب من عكاش والحمد

اقتربت إدارة الهلال من حسم انتقال لاعبي الاتفاق حمد الحمد وأحمد عكّاش لصفوف فريقها، بعد أن قطعت المفاوضات طريقاً طويلا من النجاح مع إدارة الاتفاق ورئيسها عبدالعزيز الدوسري، حيث من المنتظر أن يحسم الملف بشكل نهائي خلال اليومين المقبلين، رغم دخول أكثر من طرف على خط المفاوضات.

وعلمت "العربية.نت" أن إدارة الهلال اتفقت مع اللاعبين حمد الحمد وأحمد عكّاش للحصول على راتب سنوي يبلغ مليونين وأربعمائة ألف ريال لكل منهما، فيما تدور المفاوضات في الساعات الماضية حول حصة نادي الاتفاق من الصفقة، بعد أن قدّمت إدارة الهلال العديد من العروض تشمل إعارة عدد من اللاعبين بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي، يأتي أبرزهم محمد القرني، بالإضافة الى مبلغ مالي.

يذكر أن الحمد يدخل في الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال دون موافقة ناديه خلال شهر أكتوبر المقبل أي بعد بداية الموسم الكروي لمقبل بشهرين، فيما ينتظر أن يكون بداية شهر سبتمبر المقبل بداية الفترة المفتوحة التي تتيح لأحمد عكّاش الانتقال لأي ناد محلي أو خارجي.

