الويلزي بيلامي يعتزل لعب كرة القدم

أعلن الويلزي كريغ بيلامي، مهاجم ليفربول ومانشستر سيتي الإنكليزيين سابقاً اعتزاله لعب كرة القدم يوم الخميس، بعد أن أمضى 17 عاماً يركل الكرة بلا توقف، مسجلا خلال مسيرته قرابة 170 هدفاً.

وقال بيلامي لموقع "ويلز أون لاين": "جسمي لم يعد يتحمل المزيد من المنافسات، أفكر في الاعتزال منذ عامين، لكن هذه المرة كان علي اتخاذ القرار، علي أن استمع إلى جسدي". وكان الخبر مفاجئاً، حيث يعتبر اللاعب ورقة رابحة للعديد من المدربين الذين أشرفوا عليه.

بيلامي (34 عاماً) دافع الموسم الماضي مع فريق كارديف سيتي الذي هبط من الدوري الإنكليزي الممتاز إلى "البريمرشيب". فيما دافع عن ألوان أندية عدة على غرار سلتيك الإسكتلندي ونيوكاسل ووست هام ونوريتش سيتي وبلاكبيرن وكوفنتري الإنكليزي.

آخر هدف سجله الويلزي المعتزل، كان في شباك تشيلسي اللندني ضمن بطولة الدوري الممتاز، فيما كشف بيلامي عن وجهته المقبلة: "أفضل قلب صفحة الملاعب والاتجاه نحو التدريب، أتمنى النجاح في ذلك الجانب".