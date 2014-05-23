رونالدو: سأحقق الكأس.. وكورتوا يرد: أنا بالمرصاد

أكد كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، استعداده لخوض نهائي أبطال أوروبا أمام فريق أتلتيكو مدريد يوم السبت في مدينة لشبونة البرتغالية.

وقال البرتغالي رونالدو أفضل لاعب في العالم لموقع الاتحاد الأوروبي قائلاً :" إنني بأمس الحاجة لأن أتمكن اخيراً من قيادة ريال إلى لقبه العاشر في المسابقة بعد ان عجزت عن تحقيقه حتى الآن في الأعوام الماضية". وتابع: "ستكون مباراة مميزة، سألعب في مسقط رأسي وهو النهائي الأول مع ريال مدريد ضد أتليتكو الرائع، سأقود الفريق نحو اللقب العاشر".

ويراهن المدريديون على النجم رونالدو الذي يحتل صدارة أفضل لاعبي العالم، كما أن الأخير أحرز اللقب عام 2008 حين كان في صفوف مانشستر يونايتد وهو ادرك التعادل لفريقه في المباراة النهائية ضد تشلسي الذي خسرها في النهاية بركلات الترجيح.

من جانبه، رفض ثيوبيت كورتوا حارس مرمى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الخوف من القوة الهجومية للبرتغالي رونالدو، وقال لصحيفة "بيلد" الألمانية: " تحضرت بشكل خاص لمواجهة رونالدو، ولكني لا أخاف منه، نعم هو مهاجم عظيم ولكني أيضاً حارس عظيم".

وعاد الحارس البلجيكي ليتحدث عن مباراة النهائي: "فوز ريال مدريد على بايرن ميونخ جاء بسبب أن الألمان قاموا بنسخ فلسفة برشلونة وهو ما لا يعد منطقيا وجعل الريال يستطيع التعامل معهم".

ويملك رونالدو 16 هدفا في المسابقة ورشحه النقاد لقيادة الريال نحو لقبه العاشر بعد غياب طويل، آخر لقب تحقق للفريق الملكي كان عام 2002، بينما ساهم الحارس كورتوا بقيادة أتليتكو نحو لقب الدوري الإسباني هذا العام.