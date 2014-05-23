مانشستر يونايتد يجدد عقد قائده إيفرا

جدّدت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقد الفرنسي باتريس إيفرا قائد الفريق لمدة عام واحد، بعدما ربطت الأخبار انتقال اللاعب إلى يوفنتوس الإيطالي فيما أكد الخبر رسمياً يوم الجمعة حساب اليونايتد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفضّل إيفرا (33 عاماً) الاستمرار في ارتداء شارة قيادة الشياطين الحمر موسماً إضافياً مع المدرب الجديد لويس فان غال الذي أصبح بديلاً عن المقال ديفيد مويس. فيما أظهرت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية اهتمام أندية يوفنتوس وإنترميلان الإيطاليين وموناكو الفرنسي بالظهير الأيسر.

واعتقد مراقبون سابقاً أن اقتراب اليونايتد من التعاقد مع لوك شاو، الظهير الأيسر لفريق ساوثامبتون الإنجليزي، زاد من نسبة مغادرة إيفرا لملعب أولد ترافورد؛ على خلفية تجديد دماء الفريق ورفض الإدارة الحمراء تجديد عقد ريو فيرديناند وإبعاد الصربي فيديتش.