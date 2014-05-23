منتج الدوري السعودي: شكونا لـ"الآسيوي" بيئة الملاعب

أشار سلطان المحيسن، مدير شركة العالمية الناقلة لمسابقة الدوري السعودي، إلى جميع المعوقات التي صاحبت عملية إنتاج المباريات في الموسم الماضي لمسؤولي الاتحاد الآسيوي خلال اجتماع حدث ظهر الخميس بالعاصمة السعودية الرياض.

وضم الاجتماع كلاً من الشركة العالمية وممثلي رابطة المحترفين والاتحاد القاري، وقال المحيسن لـ"العربية نت": ناقشنا داخل الاجتماع بيئة النقل والملاعب وكافة تجهيزاتها بجانب السلبيات والإيجابيات التي صادفتنا، استعرضنا صور الملاعب غير الجاهزة، وذكرنا تعاون الأندية عندما نحاول تصوير غرف الملابس قبل المباريات، وسنعمل على إيجاد الحلول في المواسم المقبلة".

وكشف المحيسن سبب تواجد شركته في الاجتماع دون شركات نقل تلفزيونية أخرى قائلاً: "نحن الناقل الرسمي للمسابقات السعودية رسمياً في الموسم الماضي، بجانب الناقل للبطولة الآسيوية على ملاعب الفرق السعودية، نحن متواجدون في سوق العمل منذ 40 عاماً وأثبتنا كفاءة كبرى".

وعاد ليضيف: "هناك قرارات يجب اتخاذها عاجلاً من قبل أجندة المسابقات، تم اتخاذ قرارات في الاجتماع بعد أن أبدينا ملاحظات مهمة، ونحاول حلّ بعض الأمور حتى تكون صورة المباريات في أزهى حلة".

وشهد الاجتماع تواجد ياسر المسحل، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، وستوارت لارمن مدير التطوير للاتحاد الآسيوي، وأليكس فيلبس مستشار مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي والآسيوي من الاتحاد الأوروبي، وعصام السحيباني مسؤول التطوير عن غرب آسيا للاتحاد الآسيوي، ومحيي الدين ناظر نائب الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين.

وفي نهاية الاجتماع حرص المتواجدون على تطوير عملية النقل من خلال تذليل جميع العقبات التي واجهتها الشركة العالمية التي وعدت ببذل الجهد والوقت لمواكبة تطلعات ورغبات المشاهد السعودي.