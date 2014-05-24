البرازيلي لويز: شكراً تشيلسي.. مرحباً باريس

شكر المدافع البرازيلي ديفيد لويز، إدارة نادي تشيلسي الإنكليزي التي سمحت له بالانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الجمعة مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

وقال لويز عبر صفحته الشخصية في تويتر: "شكراً لزملائي في تشيلسي وللوقت الذي قضيته هناك مع زملائي اللاعبين". وأضاف: "أنا في تحد جديد وتجربة جديدة وأتمنى تقديم الكثير في مسيرتي في فرنسا، مرحباً باريس".



وتوصل تشيلسي وباريس في ساعة متأخرة البارحة إلى اتفاق يقضي بانتقال لويز (27 عاماً) فيما صرح الأخير برغبته بالانتقال بعدما تم وضعه حبيسا لدكة الاحتياط من قبل مورينيو مدرب تشيلسي في كثير من المباريات.

وبعد اجتياز لويز الكشف الطبي سيصبح أغلى صفقة للاعب مدافع بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، وسينضم لأصدقائه البرازيليين مثل لوكاس مورا وتياجو سيلفا.

وتعاقد النادي اللندني مع البرازيلي في شهر يناير عام 2011 من نادي بنفيكا البرتغالي، وساعد لويس البلوز على تحقيق دوري أبطال أوروبا، فيما يمكن للأخير اللعب بقلب الدفاع ومركز الوسط المتأخر.