التخريب عيييب !

اعمل على نفسك واترك لغيرك حاله، هنا يكمن النجاح والثقة بالنفس ولكن ما يحدث بين الأندية خلال مفاوضاتها مع شركة راعية أمر يدعو للخجل، تخيلوا أن يحاول أحد الأندية التخريب على عقد رعاية النادي الأهلي لسبب -للوهلة الأولى- غير معلوم.

حاولت البحث عن تفسير لذلك فلم أجد إلا أسبابا أقل ما أصفها أنها (تافهة ) إما أن نقول إننا الأعلى جماهيرياً بدليل أن شركة غير سعودية جاءت تبحث عنا وتفاوضنا فكيف تجرأ هذه الشركة على تجاوزنا، وربما يكون منطقهم البحث فقط عن أوليات فنقول نحن أول ناد تعاقدت معنا شركة طيران خارجية، الخلاصة أنني لم أجد مبررا مقنعا على تلك الفعلة.

من تفاوض مع طيران الإمارات؟ لم يكن أي شخص ويعتبر هذا الملف من أقوى الملفات منذ دخوله النادي وهو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالله لذلك كان حسم أمر التعاقد مهمته الشخصية في الفترة الماضية وبالتزامه قاد المفاوضات لبر الأمان، ولأن طيران الإمارات يعمل باحترافية لم يقبل بأي ضغوط والتزم بالاتفاق، ولكن لماذا نهز صورتنا أمام شركات خارجية، فيكفي ما يحدث في الداخل لماذا “ننشر غسيلنا “ على الملأ “عيب” يا مخربين؟.

جلب الشركات الراعية يحتاج خبرة ومهارة في تسويق النادي بشكل صحيح، وأكثر من شرح هذا الأمر في حوار سابق لـ”مكة” هو الدكتور راكان الحارثي الذي تنبأ بطفرة في قيمة الرعاية وطالب الأندية وقتها بعدم الرضوخ للشركات لأن قيمة الأندية السوقية عالية وقيمة الدوري في السعودية كبيرة.

رصاص

* حسم المفاوضات يحتاج السرعة والمصداقية، وأهم أسباب ضياع الكثير من الصفقات التردد.

*معسكرات الأندية غالباً ما تكون في بلد المدرب لماذا ؟!! وكل مدرب يرى أن دولته أفضل مكان للإعداد، السبب إما سمسرة أو يرغب المدرب في البقاء بجوار أسرته.

*الأهلي بدأ يصحو واقترب من زئير الأسد في التعاقدات.

*نقلا عن مكة السعودية