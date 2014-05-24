الشباب السعودي يجدد لعمر الغامدي عاماً كاملاً

أعلنت إدارة نادي الشباب السعودي رسمياً يوم السبت تجديد عقد لاعب الوسط عمر الغامدي لمدة عام كامل نظير ما قدمه اللاعب من مستويات مميزة في الموسم المنصرم مع النادي العاصمي.

وجاء التجديد مع الغامدي (35 عاماً) بعد مساهمته الكبيرة في حصول الشبابيين على بطولة كأس الملك 2014، حيث فاز الفريق الأبيض على الأهلي 3- صفر في استاد الملك عبد الله بمدينة جدة السعودية.

ولد الغامدي المولود في الحادي عشر من شهر أبريل عام 1979، في مدينة مكة غرب السعودية، وبدأ مشواره الكروي مع ناشئي الهلال عام 1997 ولمدة عشر سنوات، قبل ينتقل منه 2010.

من جهته، تعاقدت إدارة نادي العروبة السعودي، مع سلطان اليامي، مدافع فريق الفيصلي لمدة عام كامل، في ظل رغبة النادي الشمالي الحفاظ على مركزه بالدوري الممتاز.

وسبق أن لعب اليامي (26 عاماً) مع أندية الاتفاق والقادسية والتعاون السعودية. وتحاول إدارة العروبة تعويض الفريق بلاعبين جدد إثر خسارة أكثر من لاعب محلي وأجنبي نهاية الموسم المنصرم.

