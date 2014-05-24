انسحب ياسامي أفضل لك

....تتفاوت نسب التشجيع من شخص إلى آخر كما هي نسب الفهم والإدراك لكن تتوحد المعرفة حينما يكون الأمر معنيا بحوار فيه نادينا وناديكم ولاعبنا ولاعبكم وقس على ذلك يا سيادة المتلقي.....!!

...والمعرفة التي أقصدها قد تجدونها في كل الوسائل الإعلامية وأستثني منها التي تحترم متابعها وهي قليلة قياساً بمنابر تقدم نفسها على طبق من جهل...!!

....ولأنني يا صديقي متعب من حراك موسم انقضى وبقيت توابعه فلاضير من حين الى آخر أشكو تعبي لمن يشاركني هم إعلام لم يعد لديه مساحات لمن يقول كلمة الحق حتى ولو على ناديه....!!

....فنحن امام غول اسمه التعصب فإما نسلمه الجمل بما حمل او نقاومه حتى ولو أدركنا ان في النهاية سنهزم وهنا الكثرة تغلب الشجاعة يا صديقي الجميل......!

....والهزيمة في هذا الميدان بالذات لها دلالات لا يعرفها الا من عاشها متابعاً وليس مشاركاً ففي بعض المواقف يفضل كثر الفرجة على المشاركة ولهم في ذلك مآرب أخرى.....!!

....أعترف لكم أنني متعاطف مع الكابتن سامي الجابر وأرى ان ما يحدث له الآن أمر لا يليق سواء بقي مدرباً للهلال ام لم يبق لكن ثمة من سيرفض رأئي ايا كان وللرفض والقبول في هذه الحالة وجه واحد عندي.....!!

....أتمنى بل وأطالب الكابتن سامي الجابر ان يعقلها ويتوكل ويقرر الانسحاب لأن استمراره وسط هذا التصعيد لن يخدم مسيرته مع الفريق الازرق لسبب بسيط هو ان هزيمة أياً كانت سيكون ضحيتها ....

....أعرف ان الإدارة مع سامي والجمهور او النسبة الأكبر منها مع سامي لكن أرى ان انسحابه الآن في صالحه وسيلغي الحرج على ادارة وضعت بين المطرقة والسندان.....

....اقول هذا ويعلم الله أنني لست مع هؤلاء ولا هؤلاء بقدر ما أرى ان في المشهد ما لا يخدم سامي الجابر الذي انسحابه قد يحرج الكثير لكنه بأي حال أنسب من اقالته المتوقعة فيما لو بقي وسط هذا الحراك....

.....قلت غير مرة ان العمل تحت الضغط مربك وطالبت بضرورة ترك الإدارة الاهلاوية تعمل بعيداً عن نريد وما إلى ذلك من مطالبات احياناً ليست منطقية.....

.....واليوم العمل في الاهلي بدأ ويجب على المحبين ان يعينوا ويعاونوا الإدارة التي يبدو ان شعارها للموسم الجديد نكون او لا نكون وامامه يفترض ان نكون معول بناء ....!!

....هل تعلم عزيزي الأهلاوي ان ثمة من يصل الليل بالنهار من اجل الأهلي ولفارق التوقيت بين القارات دور في ذلك السهر وان فصلت أكثر أخشى أن أكون مطبلا في وسط بات فيه الشتام صادقا والمنصف مطبلا....

*نقلا عن عكاظ السعودية