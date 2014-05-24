بارك رينجرز يكمل عقد المتأهلين إلى البريمرليج

صعد فريق كوينز بارك رينجرز الإنكليزي إلى الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه 1-صفر على فريق ديربي كاونتي مساء السبت ضمن الملحق المؤهل إلى البريمرليج فيما ستحصد خزانة النادي قرابة 80 مليون جنيه إسترليني.

وسجل بوبي زامورا هدفا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، رغم أن الكيو بي آر لعبوا اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد زميلهم جاري أونيل في الدقيقة 60 بجانب هيمنة كاونتي على مجريات اللعب.

ومع اقتراب الوقت الأصلي من نهايته نجح الإنكليزي زامورا في تسجيل الهدف فيما استفاد الفريق من خبرة زامورا الذي لعب لأندية عديدة على غرار فولام وويستهام وبرايتون وتوتنهام هوتسبير.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدوري الممتاز وذلك كل من ليستر سيتي وبيرنلي في وبارك رينجرز بينما هبط إلى الدرجة الأولى "البريمرشيب" نوريتش سيتي وفولهام وكارديف سيتي.

