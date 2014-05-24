خسارة عريضة للمنتخب السعودي أمام مولدوفا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراته الودية أمام منتخب مولدوفا صفر – 4 على ملعب "شابين" بمدينة خيريز الإسبانية ضمن معسكر إعدادي لبطولة الخليج 22 وكأس آسيا 2015.

وبدأ الإسباني لوبيز مدرب المنتخب السعودي، بتشكيلة متوازنة ضمت وليد عبد الله حارسا للمرمى ومنصور الحربي وأسامة هوساوي وعبد الله الزوري وحسن معاذ في خط الدفاع، فيما شارك مصطفى بصاص وسعود كريري وتيسير الجاسم وفهد المولد وياسر الشهراني بخط الوسط وفي المقدمة كان ناصر الشمراني بمفرده.

وكانت المباراة هادئة حتى الدقيقة الثامنة حين سجل المدافع المولودفي إيغور راموس هدفا برأسه، وحاول الأخضر رد الهدف وتحقق له عندما انفرد الشهراني في الدقيقة 13 بمرمى المنتخب الأوروبي إلا أنه لم يسجل الفرصة المحققة وسط استغراب الجميع.

وبعد نصف ساعة، لمست الكرة يد المدافع منصور الحربي واحتسبها الحكم ركلة جزاء لمنتخب مولدوفيا الذي أحرز الهدف الثاني، وبعدها مباشرة هدف مولدوفي آخر، لينتهي الشوط الأول بثلاثية زرقاء.

وفي الشوط الثاني، توقعت الجماهير تحسن الأخضر السعودي، إلا أن هدفا رابعا أزال جميع الأمنيات في الدقيقة الـ53. وهنا تحرك لوبيز وأدخل عبد الملك الخيبري مكان سعود كريري، وزجّ بصانع الألعاب يحيى الشهري بدلا من بصاص الفاقد لمستواه المعهود فيما تمكن السعوديون من تسجيل هدف نهاية المباراة لم يحسبه حكم اللقاء، ليطلق بعدها الحكم نهاية المباراة بفوز مولدوفيا.

