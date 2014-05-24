ليلة واحدة في منزل رونالدينيو بـ56 ألف ريال

عرض رونالدينيو، صانع ألعاب أتليتكو النجم البرازيلي، منزله للإيجار في أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل فيما تم تحديد ثمن 15 ألف دولار (56 ألف ريال سعودي) عن الليلة الواحدة فقط.

وقال النجم الشهير رونالدينيو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هذا الإعلان لمن يتساءلون إذا كنت سأطرح منزلي للإيجار". فيما حمل الرابط إعلان الشركة التي تعاقد معها لإيجار منزله الفاخر في حي بارا دي تيخوكا بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية.

ويستوعب المنزل ثمانية أشخاص فقط، وفي حال وجود شخص إضافي سيتم دفع قيمة إضافية، فيما تبلغ مساحة المنزل 600 متر ويحتوي على خمسة غرف ومسبح فاخر وصالة سينما وحمام سباحة ومنطقة مخصصة للشواء ومكتب وقاعة لممارسة اليوغا.

ويستغل البرازيليون المناسبة لعرض منازلهم للإيجار، حيث تتوقع الحكومة البرازيلية قدوم أكثر من نصف مليون سائح لمشاهدة فعاليات المونديال العالمي والمستمر قرابة شهر كامل.