سباق نحو الفوز بمقاعد إدارة البلوي

يشهد مقر نادي اتحاد جدة، جمعية عمومية غير عادية ظهيرة يوم الأحد، لانتخاب 18 مرشحا يتنافسون فيما بينهم للدخول في مجلس إدارة النادي الذي يرأسه إبراهيم البلوي لسنتين مقبلتين.

ويبلغ عدد المصوتين 384 ناخباً، إذ يحق لـ149 عضو شرف و234 عضو عامل، ترشيح 18 عضوا وهم: "حسن طيب، حاتم الغامدي، فريد مشرف، تركي باديب، مجاهد خان، طراد عصمت ناظر، عبدالله التركي، محمد عواد الجهني، بندر عبد العال، سمير الظاهري، غسان مناع، حمد الله فيصل صديقي، فؤاد الأحمدي، عبدالحكيم سحاب، عمر بارشيد، بندر محمد، محمد قبيع، مصطفى عشري.

الانتخابات التي لن تكون منقولة عبر وسائل الإعلام، ستشهد تواجد محمد جمال أبوعمارة، عضو الشرف ورئيس النادي السابق، فيما اعتبرت الجماهير تواجد حسن الطيب كأحد أهم الأسماء في قائمة المرشحين، وسط علامة استفهام كبيرة على غياب عضو الشرف أحمد كعكي وأنمار حايلي في دخول سباق الانتخابات.

يذكر أنه في منتصف شهر أبريل الماضي، قررت الرئاسة العامة لرعاية الشباب، حل المجلس الإداري لنادي الاتحاد، بعد خلافات علنية بين الرئيس البلوي ونائبه عادل جمجوم الذي اتهم سابقا بعرقلة العمل الإداري.

