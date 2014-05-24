قضي الأمر.. الجابر يغادر وريجيكامب مدرباً للزعيم

ينتظر أن يطوي نادي الهلال السعودي، الاثنين المقبل مرحلة عدم التوازن التي مر بها النادي منذ اجتماع أعضاء شرفه بجانب الإدارة الثلاثاء الماضي لبحث مستقبل وصيف الدوري السعودي على الصعيدين الاستثماري والفني.

وبإعلان النادي العاصمي الكبير تعاقده يوم الاثنين مع الروماني ليورنتو ريجيكامب، يضع مسيروه حدا لحالة الشد والجذب التي عاشتها إدارة عبد الرحمن بن مساعد، بين إقالة المدرب المحلي سامي الجابر أو استمراره.

وكان ريجيكامب قد أنهى للتو خدماته مع ستيوا بوخارست الروماني، بعد قيادته إلى لقب الدوري العام ووصافة الكأس، وأعلن على حسابه في تويتر أنه وقع لصالح النادي السعودي ليخلف بذلك الجابر. فيما عاش الهلاليون أربعة أيام ساخنة منذ ليلة الاجتماع الشرفي الذي عرف بليلة السبعة الكبار، نسبة الى حضور الشرفيين الستة الكبار إلى جانب رئيس النادي.

وبعد موسم خرج فيه الهلال خالي الوفاض من البطولات المحلية تحت قيادة نجمه التاريخي سامي الجابر، وهي من المرات النادرة، تضاربت آراء جماهير النادي وشرفييه حول مستقبل الهلال مع الجابر، قبل أن يجمع الشرفيون على إقالته والتكفل ببديل عنه، ولقي هذا تأييد بعض الجماهير مع أغلبية رافضة للقرار، واتخذت الإدارة موقفا وسطيا بين الجانبين، مالت به أخيرا كفة الشرفيين.

ويعتبر المدرب الروماني ليورنتو ريجيكامب واحدا من أهم المدربين الصاعدين في أوروبا، ويمتاز بمنهجية متوازنة بين الدفاع والهجوم، كما يمتاز بشخصية قوية للغاية قد تصل أحيانا الى التصادم، إضافة إلى جرأته في دعم اللاعبين الصاعدين، واستبعاد كبار السن وهو ما فعله في ستيوا بوخارست على مدى موسمين في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، حينما أحال بعض الكبار في الفريق الاصفر إلى التقاعد.

