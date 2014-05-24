"العربية" تستعرض مواجهات السعودية مع منتخبات أوروبا

يستهل المنتخب السعودي مبارياته الودية يوم السبت في معسكره بمدينة خيريز الإسبانية، وستكون المواجهة للمرة الأولى أمام منتخب مولدوفا، فيما يأمل المدرب الإسباني لوبيز تجهيز الأخضر للبطولات المقبلة.

والتقى الأخضر السعودي مع منتخبات على الصعيدين الودي والرسمي، 57 مرة، فاز تسع مباريات، وخسر 33 مرة، وكتب التعادل له 15 مرة، وتمكن مهاجمو الأخضر من إحراز 44 هدفا، فيما سكنت الشباك السعودية 106 أهداف.

عشرة مباريات رسمية، تسعة منها في نهائيات كأس العالم وواحدة في كأس القارات أمام منتخب الدانمارك، ومن أصل عشر مواجهات خسر الأخضر تسعة منها فيما حقق فوزا وحيدا بمونديال أميركا أمام بلجيكا.

سامي الجابر أكثر لاعب سعودي تمكن من هزّ الشباك الأوروبية بجانب أكثر اللاعبين مشاركة كذلك، حيث سجل أربعة أهداف في 26 مباراة. أكبر النتائج الخضراء كانت 2-صفر، مرة أمام إستونيا والمرة الثانية أمام آيسلندا التي احتضنتها مدينة تولون الفرنسية عام 1994.

آخر انتصار سعودي على المنتخبات الأوروبية كان عام 2008 إذ تغلب على منتخب لوكسمبورغ 2-1 في ودية أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، بينما أكبر خسارة تعرض لها الأخضر كانت أمام ألمانيا في مونديال 2002 بثمانية أهداف نظيفة.

مباراة السعودية على أرض الإسبان تعتبر الثانية بعد المباراة الأولى التي لعبها الصقور الخضر أمام منتخب الثيران عام 2012 فيما آلت نتيجة المباراة بخماسية نظيفة لأبطال العالم.