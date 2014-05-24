ماذا يحدث في الهلال ..؟!

سؤال عريض بحجم مكانة وجماهيرية وبطولات وعراقة هذا النادي الكبير .. فمنذ متى والهلال يخرج خالي الوفاض من بطولات الموسم المحلية ورئيسه يخرج فضائياً ليقول إن موسم الهلال جيد (؟)، ومتى عجز الهلال عن اتخاذ أي قرار (؟)، منذ متى والهلال يُدار بتلك الطريقة الابتدائية (؟)، لم يحدث في تاريخ الهلال أي انشقاقات .. ولم يحاول كائن من كان أن يجعل من الهلال أحزاباً .. كُلٌ ينهش في الآخر .. القرارات في الهلال لم تكن ذات يوم تُدار بمثل تلك الطريقة التي يُدار بها .. ومنذ متى والهلاليون يُصادرون الآراء ولا يتقبّلون النقد الهادف ..؟!

يتعامل الهلاليون طوال تاريخ ناديهم .. مع الآراء بسعة صدر .. ويتقبّلون النقد دون أن ينالوا من إعلامي .. وهم يعلمون قبل غيرهم نقاء سريرته وسعيه لإصلاح خلل (ما) في ناديهم ..!

الهلال كبير القارة وسيدها ..لم يصل لما وصل إليه .. إلاّ لأنّ شمله مُلتم .. والأمر شورى بين الهلاليين .. هذه البديهيات والمُسلمات أمور يُدركها الهلاليون جيداً .. وساروا عليها طوال تاريخهم .. أما في الوقت الحالي فإنّ الأمور في الهلال تبّدلت تماماً ..!

وقضية عقد اجتماع لشرفيي الهلال مع إدارة ناديهم لمناقشة تدريب الكابتن سامي الجابر للفريق .. كان بمثابة الإعلان المكشوف عن ضعف الإدارة الهلالية .. وتخلّيها الكامل عن تحمل المسئولية .. وفيه دعوة لانشقاق الهلاليين .. فعقد اجتماع يضم كبار الداعمين .. هو محاولة واهية لإقناع الجماهير .. بأنّ الإدارة لا ترغب بأن تكون قراراتها مُتسرعة .. وأن مصير استمرار سامي من عدمه .. أمر يحتاج إلى كثير من الوقت .. وعقد الاجتماعات .. والدراسات .. وربما تشكيل لجان مُتعددة .. بينما الواقع يقول إن إدارة الهلال عاجزة عن اتخاذ القرار .. ولا تملك الشجاعة لاتخاذه .. وتحاول أيضاً أن ترمي المسئولية على طرف آخر .. وهذا الآخر بالتأكيد هُم أعضاء الشرف ..!

الجماهير الهلالية صُعقت بضعف إدارة ناديها .. بل إن هذا النادي الكبير مكانة وجماهيرية وبطولات .. من الممكن أن يكون مرتعاً خصباً للشائعات .. وسيصبح مكاناً تتكاثر فيه الانشقاقات .. والأحزاب .. ويوسع دائرة الاختلافات .. والموسم ستقرع أجراسه والهلاليون مشغولون بين التأييد لسامي ومُعارضته ..!

قرار التعاقدات مع المُدربين هو مسئولية إدارية بحتة .. وهذا من الثوابت التي لا خلاف عليها .. ومُبرر الإدارة الهلالية بتعليق قرار تدريب سامي للفريق .. لأخذ مشورة أعضاء الشرف .. يُعتبر ضُعفاً وهُروباً من المسؤولية .. الهلال مُقبل على الكثير من الإشكاليات .. وسيُعرضه لما هو أسوأ .. إذا لم تُراع الإدارة واجباتها في تصحيح العديد من أمورها .. وأبعدت ناديها عن الخلافات التي زرعتها .. لحد تبادل التُهم فيما بينهم ..!

بقايا

. خمس صفقات قدمها الأهلي حتى الآن وهذا ليس بالجديد فالأهلي من أكثر الأندية استقطاباً للاعبين في المواسم الماضية وأقلهم استفادة منهم ..!

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*نقلا عن الجزيرة السعودية