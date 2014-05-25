اتفاق الدوسري.. هل يهرب النجوم كما فعل أبناء السيدة؟

استيقظت إيطاليا ثلاثاء الرابع من يوليو 2006 على خبر مفاجئ، عندما قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم هبوط فريق يوفنتوس إلى الدرجة الثانية مع خصم 9 نقاط، وليس هذا فقط، فقد تم تجريد السيدة العجوز من بطولتي الدوري 2005 و2006 بسبب أحكام قضائية أثبتت تورط النادي الكبير في شراء وبيع نتائج مباريات في الكالتشيو.

وضع مسؤولو الكرة الإيطالية أيديهم على تسجيلات مكالمات هاتفية أظهرت أن لوتشيانو موجي، مدير يوفنتوس العام السابق، تواصل مع لجنة الحكام الرئيسية، وهو ما أثر على نتائج المباريات، وأسميت تلك الفضيحة بالـ"كالشيو بولي"، فيما دفعت سيدة إيطاليا العجوز، وهو لقب اليوفي، 300 مليون يورو جراء الهبوط إلى الدرجة الدنيا.

قرر مدرب الفريق، فابيو كابيلو، الرحيل من اليوفي بجانب النجوم الهاربين من جحيم الدرجة الثانية، ورحل كل من زلاتان إبراهيموفتيش، فابيو كانافارو، جيانلوكا زامبروتا، باتريك فييرا، إيمرسون، ليليان تورام، باولو دي كانيو، كريستيان أبياتي. وحصلت إدارة البيانكونيري خلال عملية البيع ما يقارب 76 مليون يورو (175 مليون ريال).

حينئذ امتلأت مدينة تورينو الإيطالية بالحزن، إلى أن تصدى المدرب الفرنسي ديديه ديشامب لمهمة تدريب الفريق الشمالي موسم 2006-2007، وبمساعدة اللاعبين الأوفياء، اليساندرو ديل بيرو وبافيل نيدفيد وجانوليجي بوفون، عادت السيدة العجوز إلى الدرجة الأولى في الموسم التالي مباشرة، رافعة الرأس بـ85 نقطة.

في يوم الأحد السابع من شهر أبريل الفائت، شيع السعوديون نادي الاتفاق، بطل الدوري السعودي السابق، إلى الدرجة الأولى، ولم يستوعب سكان المنطقة الشرقية الخبر، فقد اعتادوا على رؤية فارس الدهناء منافساً للأندية الجماهيرية.

تعرّض عبدالعزيز الدوسري، رئيس النادي الشرقي، إلى هجوم جماهيري وشرفي كاسح، إذ يرغب محبو الفريق ابتعاده عن دفة الرئاسة، فيما يرفض الأخير الرحيل بشكل قاطع.

وأكد الدوسري في وقت سابق لـ"العربية.نت"، إبقاء جميع لاعبي الفريق ورفض بيعهم، خاصة من تبقى في عقده ثلاث سنوات، فيما تحاول أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي مفاوضة نجوم الاتفاق عبر وكلاء أعمالهم.

ويملك الفريق الشرقي لاعبين مميزين على غرار: حمد الحمد، محمد كنّو، سلطان البرقان، أحمد عكاش، زامل السليم، يحيى حكمي، علي الزقعان، حسن كادش، وإبراهيم البراهيم، ويعتبر أولئك الشبان ذهباً لامعاً في أعين المنافسين.

ويدخل حمد الحمد وزميله أحمد عكاش في شهر أكتوبر المقبل (الفترة الحرة)، والتي تجيز لهما المفاوضة والتوقيع مع نادٍ آخر، فيما ينتهي عقد كنّو وكادش والبراهيم بعد ثلاث سنوات من الآن، فيما يدين البرقان بسنة لعب كاملة للاتفاقين، بينما يجبر عقد الزقعان الدفاع عن الاتفاق لموسمين ونصف الموسم.

الاتفاق الذي حقق لقب الدوري السعودي مرتين، إحداها عام 1987 بدون خسارة كأول فريق سعودي، سيجد نفسه أمام طريقين لا ثالث لهما، إما بيع النجوم وجني فوائد مالية بعد الهبوط، أو الإبقاء على اللاعبين المهمين في غياهب الدرجة الأولى حتى يصعد على أكتافهم مجدداً إلى منصة الممتاز.