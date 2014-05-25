الإمارات تتقدم رسمياً باستضافة كأس آسيا 2019

يغادر وفد من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، الأربعاء المقبل، لتسليم ملف الإمارات الراغبة في استضافة بطولة كأس آسيا 2019.

وقال محمد الظاهري، الأمين العام للاتحاد الإماراتي لوسائل الإعلام: "من المقرر أن يلتقي الوفد الإماراتي خلال زيارته مقر الاتحاد الآسيوي نائب الأمين العام ومدير إدارة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، حيث سيتم تسليمهم ملف الاستضافة".

وأضاف "انتهى الاتحاد الإماراتي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي لإعداد جميع الوثائق والمستندات الخاصة بطلب استضافة البطولة على النحو المطلوب".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي حدد يوم الثلاثين من الشهر الجاري موعداً نهائياً لتسليم طلب الاستضافة التي يتنافس عليها كل من السعودية وإيران وتايلاند.