السهلاوي يهزم ياسر..والشلهوب يشجع ثنائي نهائي لشبونة

طغت أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني ومواطنه أتليتكو مدريد في المباراة التي انتهت 4-1 يوم السبت على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية، وهو الحدث الأوروبي الأغلى في ميزان كرة القدم، وانتزع اهتمام نجوم الكرة السعودية.

وظهر محمد السهلاوي، مهاجم فريق النصر، مناصراً لفريق الريال فيما آزر ياسر القحطاني قائد فريق الهلال، لاعبو الأتليتكو، وسط تأييد أصفر وأزرق لكل لاعب على حده. ويبدو أن نجوم الكرة السعودية لا تنتهي منافساتهم داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى معاقل الأندية الأوروبية حيث يختلف انتماؤهم باختلاف الألوان.

وفي ذات السياق، انتشرت صورة محمد الشلهوب، صانع ألعاب الهلال، وهو داخل ملعب النور متوشحاً شعار الفريقين، في إشارة إلى أنه لا يميل لأحدهما وهو المعروف بحبه الكبير لمانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما التقط ماجد المرشدي مدافع الشباب، صورة له مع شقيقه بدر لاعب الهلال الأولمبي وهما في طريقهما لرؤية نهائي القارة العجوز.

وأكد محمد الشلهوب، صانع ألعاب فريق الهلال السعودي، أنه لا يمكن تفويت فرصة مشاهدة نهائي أبطال أوروبا من المدرجات، وقال صاحب الـ33 عاماً لـ"العربية نت": "أحرص دائماً على حضور النهائيات الأوروبية ومشاهدتها من أرض الملعب لغرض الاستمتاع بشكل أكبر إلى جانب الفائدة التي أجنيها من خلال مشاهدة اللاعبين وتحركاتهم داخل الملعب، الحضور من داخل الملعب يكشف لي عن الكثير من الخفايا التي تهم لاعب كرة قدم".

محمد الذي حقق 25 بطولة مع الهلال والمنتخب السعودي، قال إن بدايته مع حضور النهائيات لبطولة أوروبا كانت منذ عام 2009 خلال النهائي الذي جمع مانشستر يونايتد وبرشلونة الإسباني على استاد الأولمبيكو بمدينة روما الإيطالية.

وبالرغم من خسارة الشياطين الحمر – الفريق الذي يشجعه – إلا أن الشلهوب كان منبهراً من طريقة التنظيم المميزة، وسلاسة الدخول والخروج، لافتاً إلى قضاء إجازته السنوية بمتابعة المباريات الأوروبية على ملاعب إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا.