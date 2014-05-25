الفرنسي بانيد مدرباً للعروبة السعودي

أنهت إدارة نادي العروبة السعودي الاتفاق مع المدرب الفرنسي لوران بانيد لقيادة الفريق الشمالي الموسم المقبل، وسيتم توقيع العقد رسمياً الليلة في العاصمة الكويتية.

وسبق أن درّب لوران بانيد (46 عاماً) فريق موناكو الفرنسي عام 2007، ثم اتجه نحو الدوري القطري عبر بوابة أم صلال عام وفاز معه بكأس الأمير عام 2008.

بعد ذلك تعاقد الكويتيون مع لوران الذي جلب لخزائنهم بطولة كأس الأمير عام 2009، وبعد عام التحق بتدريب الظفرة الإماراتي ومنه إلى مواطنه النصر قبل أن يشد حقائبه عائداً إلى موناكو عام 2011.

المدرب المولود في 26 يناير عام 1968 بمدينة اليس الفرنسية، تعلم المهنة من والده الشهير جيرار بانيد الذي قاد موناكو بين عامي 79 و83 وحقق لقب الدوري الفرنسي 1982.

وحصل بانيد على درجة الدبلوم من المعهد الفرنسي الأعلى للتدريب، فيما يبدو أنه يحب الترحال كثيراً، حيث واصل مسيرته المهنية مع الخريطيات القطرية في 2012، وعاد إلى الإمارات ليدرب الظفرة الإماراتي ومن ثم فريق الوصل الذي تعاقد معه بعد إقالة غي لاكومب.